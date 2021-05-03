نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هنا يمكنك التسجيل في منصة إحسان لمساعدة الإيتام والأرامل وسداد الديون في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحسان الخيرية تقدم العديد من التبرعات الخيرية التي يحتاج إليها المواطنين السعوديين الغير قادرين علي تسديد ديونٓهم، ولهذا كثير من مواطني السعودية يبحثون عن كيفية التسجيل في المنصة نظراً لأنها تقدم الكثير من المساعدات المالية للأسر السعودية المحتاجة للتبرع من حيث تسديد ديونهم ومساعدة الأرامل والأيتام والأشخاص الذين يحتاجون إلي مساعدة مالية مثل الأشخاص المساجين الذين يحتاجون إلي مبلغ مالي لكي يفك أسرهم يمكن لأحد الأشخاص التكفل بهذه الحالات وتقديم التبرعات لها لكي يتم الأفراج عنهم أذا كان ذلك فقط هو السبب في السجن، والأشخاص الذين يحتاجون العمليات الجراحية والكثير من المساعدات المالية التي يحتاج إليها بعض الأشخاص.

رابط التسجيل في منصة إحسان

قامت المنصة بتوضيح كافة الخطوات لكي يتم تقديم التبرعات للعديد من المناطق السعودية المختلفة للمشاركة في الحملة القومية لتوفير التبرعات والمساعدات للأُسر المحتاجة.

في الأول لابد من الدخول هنا التسجيل في منصة إحسان.

بعد ذلك يمكنك النقر علي التبرع الذي ُتريده.

ثم تختار طريقة التبرع التي تريدها إذا كانت فرجت أو زكاة أو أي من الخدمات الاخري التي تفضلها.

ثم عليك بعد ذلك تقديم البيانات المطلوبة.

ثم الضغط علي تسجيل.

بعد أن تم تدشين منصة إحسان تم جمع أرقام كبيرة من التبرعات حتي الأن وصل حد التبرعات إلي 400 مليون ريال سعودي من المواطنين السعوديين والمؤسسات السعودية، حيث أن خادم الحرمين الشريفين قد تم التبرع من قبله بمبلغ 30 مليون ريال سعودي لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

كيفية الأشتراك في منصة إحسان

كيف يمكنني الأشتراك في منصة إحسان يمكنك الأن التسجيل في المنصة برقم جوال سعودي فقط.

هل يمكن أن اقوم بالتبرع دون أن يظهر أسمي للمحتاجين يمكن فعل ذلك عن طريق التبرع دون أن يتم التسجيل أو عن طريق التبرع السريع.