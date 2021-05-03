حساب المواطن.. موعد صرف حساب المواطن الدفعة 42 لشهر رمضان

حساب المواطن ، نوضح لكم عبر هذا المقال جميع الأخبار المتعلقة ببرنامج حساب المواطن المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية، وينال حساب المواطن الكثير من عمليات البحث في الفترة الأخيرة هذا لأنه يعتبر من أهم البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية لدعم مواطنيها، ويعتبر ذلك مساعدة من الحكومة السعودية لمساعدة جميع المواطنين الذين يستحقون الدعم والعمل علي جعلهم يعيشون حياة كريمة، ونوضح لكم الفئات التي تستحق الدعم من برنامج حساب المواطن وهم الفئات التالية :

المواطين الذين لايملكون دخل ثابت.

النساء الأرامل.

النساء المطلقات.

الأسر ذات الدخل المتوسط.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 42

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن ، ونوضح لكم هنا طرق الدخول علي برنامج حساب المواطن والاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 42 والتعرف على نتيجة أهليتكم للحصول علي الدعم عبر الخطوات التالية :

الخطوة الأولي : يجب عليك تسجيل الدخول عن طريق برنامج حساب دعم المواطن السعودي.

الخطوة الثانية : يجب عليكم النقر على كلمة الاستعلام.

الخطوة الثالثة : ينبغي عليك إدخال رقم الحالة المدنية الخاص بك.

الخطوة الرابعة : يجب عليك القيام بالنقر أيضًا لكتابة رمز التحقق الخاص بك.

الخطوة الأخيرة : هنا سوف يظهر لك كلمة الاستعلام يمكنك النقر عليها ومعرفة الدعم الخاص بك.

ومع العلم أن الإدارة العامة لبرنامج حساب المواطن داخل المملكة تعمل على فئات معينة من الأشخاص المؤهلين للحصول على الدعم كما وضحنا لكم.

تحديث حساب المواطن