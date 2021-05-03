نتائج نظام نور اختبارات نهاية العام 1442 رابط استعلام درجات الفصل الثاني عبر منصة نور التعليمية

نتائج نظام نور 2021 ، يمر العالم أجمع بأزمة ليس لها مثيل من قبل، أدت تلك الأزمة إلى غلق كافة المدارس ومنع التجمعات كإجراء وقائي هام، مما جعل كافة وزارات التعليم في بقع كثيرة في العالم أجمع أن تعمل على إيقاف التعليم داخل الفصول والمدارس وتحول نظام التعليم إلى النظام الإلكتروني، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وساعد ذلك الطفرة التكنولوجية الموجودة داخل المملكة، حيث عملت السلطات في المملكة إلى تحول كافة الخدمات الخاصة بها إلى الرقمية والنظام الرقمي حيث تريد المملكة أن تحقق رؤية 2030 التي من خلالها ستتوقف كافة التعاملات البشرية ويتحول كل شيء إلى مجال التكنولوجيا في مختلف نواحي الحياة.

والجدير ذكره أن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قامت بإنشاء نظام تعليمي إلكتروني له دور هام جدًا ويعتبر كبديل أساسي للمدارس، وهذا الموقع هو نظام نور التعليمي، حيث يعتمد عليه الألاف من الطلاب والطالبات بالفترة الحالية.

الحصول على نتائج الطلاب عبر نظام نور

بعد أن أدي الطلاب امتحانات الترم الثاني من العام الدراسي1442 عبر منصة مدرستي التعلمية فإنهم ينتظرون على أحر من الجمر نتائج تلك الإمتحانات، ويمكنهم الحصول على النتائج من خلال الدخول على رابط نظام نور واتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول الطالب أو ولي الأمر عبر منصة نور التعليمية.

كتابة اسم التلميذ كاملًا.

إدخال كود الطالب التعريفي، أو رقم الهوية الوطنية لولي الأمر.

إدخال المرحلة التعليمية للطالب.

الضغط على أيقونة إظهار نتائج الطلاب.

ومنها سوف تكون النتيجة ظاهرة أنها على الشاشة، يمكن طباعتها والحصول عليها مطبوعة في ورقة من خلال الضغط على أيقونة طباعة.

نظام نور التعليمي الإلكتروني

من أهم الأنظمة التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة هو نظام نور الإلكتروني ولها مكانة كبيرة بين مختلف المواقع التي تم تدشينها لإتمام العملية التعليمية، ويقدم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور، أهمها، توفير نتائج وتقييمات التلاميذ في مختلف الصفوف التعليمية، توفير مكتبة شاملة لجميع الصفوف التعليمية، تتيح للطلاب كافة المعلومات التي يريد الحصول عليها، توفر مواعيد الإجازات، أو مواعيد بدء وانتهاء الدراسة، هذا بالاضافة إلى العديد من الخدمات التي يوفرها الموقع للمعلمين وأولياء الأمورايضًا.