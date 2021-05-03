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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأهلي الشخصي رمضان 2021 .. آخر عروض البنك الأهلي في المقال التالي
تمويل الأهلي الشخصي رمضان 2021 ، يسعى بنك الأهلي السعودي إلى تلبية تطلعات واحتياجات العملاء، حيث يقدم تمويل الأهلي الشخصي الجديد ، وقد أعلن عن إطلاق أضخم حملة للترويج في المملكة العربية السعودية لكل المنتجات التمويلية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لإتاحة فرصة للحصول على تمويل شخصي بمعدل نسبة سنوي منخفضة، هذا بإضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل عقاري وشخصي في نفس الوقت، وقد بدأت الحملة من 13 أبريل على أن تنتهي في 10 مايو الحالي 2021.
تمويل الأهلي الشخصي رمضان 2021 وأهم المنتجات
يستهدف هذا التمويل كل العملاء الأفراد الذين يعملون في القطاع الحكومي والشبه الحكومي، والشركات والقطاع الخاص والقطاعات المعتمدة والغير معتمدة لدى البنك التي تقوم بتحويل الرواتب إلى البنك الأهلي السعودي عن طريق نظام سريع لتحويل الرواتب ، وهناك بعض المميزات المقدمة من الأهلي الشخصي للمنتجات مثل منتج التأجيري فهو يتميز بـ:
- ميزة معدل النسبة السنوي للتنافسية يبدأ من 2.78
- يمكن تأجيل الأقساط ثلاث مرات
- لا يوجد رسوم إدارية
- وهناك الكثير من المزايا الأخرى لمنتجات هذا التمويل.
ما هي العروض التمويلية المستهدفة
العروض التمويلية المستهدفة هي تمويل الأهلي الشخصي والأهلي أون لاين وموبايل والهاتف المصرفي والتمويل الأهلي التأجيري والأهلي العقاري وعرض البطاقات الأهلي الائتمانية، وخدمة خطة الدفع الذكي، وتعد كل التمويلات التي ذكرناها تتوافق مع أحكام وشروط الشريعة الإسلامية، وهناك فرص لكل العملاء الحاليين والجدد للحصول على التمويلات السابقة، ويمكن التقديم على هذا التمويلات عن طريق زيارة بنك الأهلي السعودي، وإذا أرد التقديم يمكن الدخول إلى أي تمويل تريدونه، وإذا كان لديكم رغبة بالتقديم على القرض كل ما عليكم هو عمل الخطوات التالية.
خطوات التقديم على تمويل الأهلي السعودي
- في البداية قم بالدخول إلى بنك الأهلي
- الآن قم باختيار التمويل الذي تريده والمذكور في قائمة العروض الإسلامية بمناسبات شهر رمضان
- الآن قم بالضغط على التمويل واضغط على قدم الآن أو قم بتقديم طلب
- ستظهر لك صفحة فيها فراغات يجب ملئها وستصادف معلومات مثل شريحة العميل إذا كان راتبه محول لدى البنك والدخل الشهري ومدة التأجير ومدة الدفعة الأولى والدفعة النهائية، ونريد أن نتذكر أنه عند تحديد مدة التأجير يجب أن تحددها بالسنوات وأقصى حد هو خمس سنوات.
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