نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب الإعفاء من سداد القرض من بنك الراجحي والشروط التي يجب توافرها لتأجيل الأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإعفاء من سداد القرض من بنك الراجحي، وشروط تأجيل الأقساط هذه الخدمة قدمها البنك مؤخرًا وذلك لضمان حق العميل وكسب ثقته، ويعتبر هذا البنك من أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية، ويعد من أفضل البنوك التي تحرص على مساعدة العملاء وتقديم أفضل الخدمات لهم.

الإعفاء من سداد القرض من بنك الراجحي

لطلب خدمة الإعفاء عن سداد القرض وتأجيل الأقساط، يجب أن يتوافر بعض الشروط الموجودة بالعقد الذي تم التوقيع عليه من قبل البنك والعميل عند تنفيذ طلب التقديم على القرض ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون صاحب القرض قد توفاه الله.

إذا أصيب بحادث أو مرض جعله غير قادر على الحركة إلى الأبد.

وبعد الإثبات بأن صاحب القرض متوفي أو عاجز، يتم تنفيذ بعض الإجراءات لإتمام الطلب وهي:

توضيح نوع القرض.

الرقم القومي لصاحب القرض.

الاسم الرباعي لصاحب القرض.

والرقم والعقد والتاريخ والمصدر.

معرفة إذا كان يوجد شركاء في هذا القرض أم لا.

اسم العميل المقدم لطلب الإعفاء، ورقم الهاتف.

بعد هذه الإجراءات وتنفيذها يتم تنفيذ إجراء طلب الإعفاء عن سداد القرض، ويكون العميل من حقه أن يتم إعفاؤه من سداد قيمة القرض، وعدم المطالبة بأي مقابل من قبل البنك للعميل.

شروط التقديم على قرض من بنك الراجحي

يوجد بعض الشروط التي وضعها بنك الراجحي للتقديم علي قرض وهي:

يتم أولاً الدخول على الموقع الرسمي لبنك الراجحي .

ووضع صورة من بطاقة الرقم القومي أو الهوية سواء للسعوديين أو المقيمين داخل المملكة.

ثم وضع صورة من المؤهل الدراسي العام.

بعد ذلك يظهر لك خانة يتم كتابة خطاب يوجد به نوع الوظيفة، والراتب الشهري الذي تحصل عليه.

يمكنك الاستعلام عن أنواع القروض التي يقدمها مصرف الراجحي، كما يوجد إمكانية الرد على جميع الاستفسارات والأسئلة التي تخص القروض.

يوجد آلة على الموقع حتى يمكنك معرفة قيمة القرض بالإضافة إلى قيمة الأقساط الذي سيسددها.

ولقد تبين لنا أن طلب الإعفاء من بنك الراجحي وشروط تأجيل الأقساط قد يتطلب الأمر بعض الشروط التي ذكرناها، والتي موجودة في العقد الذي استلمه العميل عند تنفيذ طلب القرض، والذي تضمن حقه وحق المصرف في ذات الوقت.