نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من السعودية لربح جائزة 500.000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 فهي من أهم المسابقات التي يتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك، فهي تقدم الكثير من الجوائز حيث ينتظر الجميع موعد السحب للحصول على الجائزة الكبرى، ويقدم هذه المسابقة الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، ويتم عرضها على شاشة قناة إم بي سي، وتعرف المسابقة بأنها أكثر المسابقات شفافية ومصداقية لأنها تقدم الكثير من الجوائز للجميع، وسوف نتابع معا طريقة الاشتراك لهذا العام للحصول على الجائزة الكبرى.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 بكل سهولة حيث أكد الإعلامي مصطفى الأغا أن الجائزة هذا العام سوف تكون ضخمة، ويتم توزيعها على جميع المتسابقين بعد السحب، وتقدر هذه الجائزة بمبلغ قدره نصف مليون دولار أمريكي إلى جانب الحصول على منزل الأحلام، وهو عبارة عن منزل كبير في إحدى جزر لبنان الشهيرة، لذلك تعتبر من افخم الجوائز التي قدمها برنامج مسابقة الحلم للفائزين، ويتم الاشتراك من خلال طرق مختلفة سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

يبحث جميع المتابعين عن كيفية الاشتراك في مسابقه الحلم لهذا العام، ويتم من خلال خطوات بسيطة حيث يقوم المتسابق بإرسال رسالة نصية إلى الأرقام المرادفة للبلد التي يعيش بها، وبعد ذلك يستقبل رسالة أخرى تؤكد اشتراك في المسابقة، ويتم الاشتراك من خلال الخطوات التالية:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمه حلم أو Dreem وذلك على الأرقام المخصصة لبلدك.

سوف يتم استقبال رسالة أخرى بها سؤال يتم الإجابة على من خلال الرسائل النصية.

بعد إتمام جميع الخطوات السابقة، سوف يتم استقبال رسالة أخرى تؤكد الاشتراك في المسابقة بنجاح.

كما يُمكنك الاشتراك مجانًا في مسابقة الحلم عبر الإنترنت.

الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية

يُمكنك الاشتراك من السعودية عبر جوال مسابقة الحلم، كل ما عليك فعله هو إرسال رسالة نصية قصيرة بها كلمة حلم بسعر 5 ريال سعودي للرسالة على الأرقام هنا:

موبايلي 650444

Lebara 313131

زين 755505

شبكة Virfin على رقم 300300

شبكة STC 858888

موعد السحب في مسابقة الحلم 2021

تم الإعلان عن موعد السحب في مسابقة الحلم القادم على حساب تويتر الخاص بالمسابقة بأن السحب سوف يتم يوم الخميس القادم على الجائزة الأولى وهي بمبلغ 125 الف دولار أمريكي، ومن هذه اللحظة حتى موعد السحب يمكن الاشتراك لأي متسابق.

يمكن بكل سهولة الاشتراك في مسابقه الحلم 2021 للحصول على الجائزة الكبرى التي تم الإعلان عنها منذ بداية المسابقة، و يتم الاشتراك من خلال الخطوات البسيطة التي تم ذكرها في السابق.