نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض زين جوالات تقسيط أجهزة أيفون وهواوي وسامسونج في المقال التالي
عروض زين جوالات تقسيط تعد أحد أهم المميزات التي تقوم الشركة بتقديمها للعملاء الراغبين في امتلاك أجهزة جوال حديثة ومتطورة، حيث تقدم الشركة عروض زين مسبقة الدفع وكذلك عروض زين جوالات تقسيط 2021 أو تقسيط جوالات بدون فوائد من زين والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الاشتراك في إحدى باقات شباب من زين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض زين جوالات تقسيط.
عروض زين جوالات تقسيط
تتعدد عروض زين جوالات تقسيط حيث تقوم الشركة بتوفير أكثر من جوال حديث ومميز من الجوالات العالمية الصنع منها أيفون وهواوي وريدمي وسامسونج والتي تعد من أكثر الأجهزة استخدامًا داخل المملكة العربية السعودية.
عروض زين للجوالات تقسيط 2021
قامت الشركة بتوفير بعض الخيارات للعملاء يمكنهم الاختيار منها مباشرة أو اختيار الباقة التي يرغبون بها ومن ثم يتم اختيار الجهاز وتنقسم هذه الخيارات إلى:
- من خلال الاشتراك بباقة شباب 99 بتكلفة 113.85 شاملة الضريبة، يمكن الحصول على جهاز أيفون SE عن طريق التقسيط ولمدة 24 شهر يكون العميل مكلف بدفع 86.25 ريال سعودي شاملة الضريبة.
- الخيار الثاني وهو الاشتراك في باقة شباب 199 ودفع مبلغ 228.85 شاملة الضريبة، ومن خلالها يتم الحصول على جهاز جوال Huawei Mate 40 Pro ويتم تقسيط الجهاز بقيمة 172.5 ريال سعودي لمدة 24 شهر بدون الحاجة إلى دفعة مقدمة.
- الأخيار الثالث وهو مخصص لعشاق أجهزة أيفون فمن خلال الاشتراك في باقة 199 شباب يمكنهم الحصول على جهاز أيفون 12 عن طريق دفع قيمة الاشتراك الشهري للباقة بسعر 228.85 ريال شاملة الضريبة ودفع 172.5 ريال ويكون ذلك التزام على العميل لمدة 24 شهرًا.
- والأخيار الرابع يكون لشركة سامسونج العالمية حيث يقوم العميل بالاشتراك في باقة 299 شباب ودفع قيمة الاشتراك بمبلغ 343.85 ريال سعودي شاملة الضريبة، بالإضافة إلى دفع 201.25 ريال سعودي شاملة الضريبة كقسط ثابت للحصول على جهاز Galaxy S21 Ultra من خلال الالتزام بهذه القيمة لمدة 24 شهر.
- أخر الاختيارات المقدمة من الشركة تكون لجهاز iPhone 12 Pro Max ويمكن الحصول عليه من خلال الاشتراك في باقة 399 شباب ودفع قيمة الباقة بمبلغ 458.85 ريال سعودي شاملة الضريبة، ودفع قيمة القسط الخاص بالجوال بقيمة 258.75 ريال سعودي لمدة 24 شهرًا وبدون دفعة مقدمة.
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