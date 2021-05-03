نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوالات بدون فوائد من زين وشروط الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الراغبين في امتلاك أجهزة جوالات جديدة عن تقسيط جوالات بدون فوائد من زين حيث تقوم الشركة بتوفير أنظمة تقسيط تناسب جميع الأفراد وذلك عن طريق الاشتراك في باقات الشباب التي تقدمها الشركة لعملائها، فمن خلال عروض زين للأجهزة يمكن للأفراد اختيار الجهاز المرغوب به ومن ثم تقسيطه وفق الشروط والضوابط التي وضعتها الشركة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقسيط جوالات بدون فوائد من زين.

تقسيط جوالات بدون فوائد من زين

يمكن للأفراد الاستفادة من تقسيط جوالات بدون فوائد من زين عن طريق الاشتراك في باقات الشباب المتعددة التي قامت الشركة بتوفيرها ومن أهمها باقات الشباب 149، 199، 299، و399 والتي من خلالها يمكن الحصول على أحدث الجوالات المتوفرة في السوق الإلكتروني الخاص بشركة زين.

شروط تقسيط زين للجوالات 1442

يجب أن يمتلك العميل بطاقة ائتمانية تابعة لإحدى البنوك المشتركة في هذا العرض.

يجب على العميل التواصل مع البنك بعد 48 ساعة من تاريخ الحصول على العرض لإبلاغه بتحويل هذه العميلة للتقسيط بدون فوائد.

يجب أن يكون قيمة الهاتف المراد الحصول عليه 1000 ريال سعودي أو أعلى.

في حالة الشراء عن طريق بطاقة ائتمانية غير تابعة للبنوك المشتركة في العرض لن يستفيد العميل من التقسيط بدون فوائد.

باقة زين 399 مع جهاز

تعد باقة 399 من أكثر الباقات التي يتم الاشتراك عليها من قبل الأفراد والتي يمكن من خلالها الحصول على العديد من المميزات منها دقائق محلية لا محدودة، الحصول على رقم ذهبي، تصفح لمواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب بدون حدود بالإضافة إلى إمكانية تقسيط جوال iPhone 12 Pro Max بدون دفعة أولي وعن طريق التزام لمدة 24 شهر وتكون تكلفة هذه الباقة 458.85 شاملة الضريبة بالإضافة إلى 258.75 قيمة القسط الشهري للجوال وبذلك يكون العميل مرتبط بسداد 717.6 ريال سعودي شهريًا.

عروض زين جوالات تقسيط

تقدم الشركة العديد من خيارات التقسيط المتعددة للجوالات من شركات عالمية كأبل أيفون وهواوي وريدمي وسامسونج لتناسب جميع الأفراد والفئات وتقدم العديد من الأجهزة بدون دفعة مقدمة.