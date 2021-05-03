بعد تعرضها للتنمر في الفيديو الشهير.. نائب أمير المنطقة الشرقية يوجه بمنح مقر دائم ونظامي لبائعة الخضار بالدمام

بلادي – الرياض :

وجه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، اليوم الإثنين، بمنح مقر دائم ونظامي للسيدة “خزنة زيد” التي تعرضت للتنمر في مقطع فيديو متداول خلال الأيام القليلة الماضية.

وأجرى نائب أمير المنطقة اتصالًا بالسيدة المتضررة، أبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق، أسوة بغيرها من بائعي الخضروات.

وشمل التوجيه تجهيز مقر لها بشكل عاجل في أحد أسواق الخضار بالدمام، وذلك بعد تعرضها للتنمر من أحد الأشخاص، قام بالتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تعاطفوا مع السيدة التي تبيع الخضار في المنطقة الشرقية، بعدما انتقدها مصور الفيديو بحجة أنها تخالف النظام.