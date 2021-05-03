بلادي – الرياض :
وجه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، اليوم الإثنين، بمنح مقر دائم ونظامي للسيدة “خزنة زيد” التي تعرضت للتنمر في مقطع فيديو متداول خلال الأيام القليلة الماضية.
وأجرى نائب أمير المنطقة اتصالًا بالسيدة المتضررة، أبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق، أسوة بغيرها من بائعي الخضروات.
وشمل التوجيه تجهيز مقر لها بشكل عاجل في أحد أسواق الخضار بالدمام، وذلك بعد تعرضها للتنمر من أحد الأشخاص، قام بالتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تعاطفوا مع السيدة التي تبيع الخضار في المنطقة الشرقية، بعدما انتقدها مصور الفيديو بحجة أنها تخالف النظام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعرضها للتنمر في الفيديو الشهير.. نائب أمير المنطقة الشرقية يوجه بمنح مقر دائم ونظامي لبائعة الخضار بالدمام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.