“التجارة” تستدعي 1300 إطار من طراز “جنرال تاير” لعيوب قد تؤدي لفقدان السيطرة على المركبة

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، استدعاء 1300 إطار من طراز “جنرال تاير” بسبب بعض العيوب.
وأرجعت الاستدعاء إلى احتمالية تعرض الإطارات من طراز “AMERITRAC TR” لفقدان الهواء المفاجئ أو تلف في المداس قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة، مما يزيد خطر وقوع حـادث.
وطالبت الوزارة بالتواصل مع الشركة أو التوجه إلى منفذ البيع لاستبدال الإطارات المشمولة مجانًا.
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