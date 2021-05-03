أمير الرياض يشدد على تكثيف الجولات الرقابية في الأسواق والمطاعم

بلادي – الرياض :

شدّد أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق التجارية والمطاعم؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض.

ورصدت القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه خلال الأسبوع الماضي 13.8 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأغلقت 472 منشأة و42 مسجدًا، من خلال 55.7 ألف جولة رقابية.