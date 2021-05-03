“الشؤون الإسلامية”: إغلاق 24 مسجدًا في 8 مناطق بعد ثبوت إصابة 24 حالة بفيروس كورونا بين المصلين

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الإثنين)، إغلاق 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت إصابة 24 حالة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت أن مجموع ما أُغلِق خلال 86 يوماً 1018 مسجداً، فُتِحَ 968 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأضافت أن المساجد المغلقة، تضمنت 9 بمنطقة مكة المكرمة، و5 بمنطقة الرياض، و3 بمنطقتي الجوف وحائل، ومسجدًا واحدًا في كل من مناطق تبوك، وعسير، وجازان، والمنطقة الشرقية.

وأشارت إلى إعادة فتح 18 مسجدا، 8 منها بمنطقة الرياض، و4 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة جازان، و2 بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.