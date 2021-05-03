“الغذاء والدواء” توضح نسبة السكر اللازمة للإنسان من الطاقة يوميًا

بلادي – الرياض :
ردت هيئة الغذاء والدواء، على سؤال حول كمية السكر اللازمة للفرد من الطاقة التي يستهلكها اليومية.
وأكدت أنه يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد من السكر 10% من إجمالي الطاقة، أي ما يعادل 48 جراما يوميًا.
ويعد السكر من العناصر التي يجب أن يهتم بها الإنسان خلال نظامه اليومي في الحصول على الطاقة.
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