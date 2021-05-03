“وافي” يصدر 19 رخصة لبيع مشاريع سكنية توفر 17 ألف وحدة خلال الربع الأول من 2021

بلادي – الرياض :

كشف برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، اليوم الإثنين، عدد الرخص الصادرة لبيع مشاريع سكنية تحت الإنشاء خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأصدر البرنامج خلال هذه الفترة نحو 19 رخصة لبيع مشاريع سكنية تحت الإنشاء، توفر 17 ألف وحدة، كما اعتمد البرنامج اكتمال إنجاز مشروعين سكنيين، وذلك ضمن جهوده لتعزيز الاستثمار بالقطاع ودعم العرض وحماية حقوق المستفيدين من خلال تنظيم نشاط البيع أو التأجير على الخارطة في السوق العقاري، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

وأكد رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد، أن البرنامج اعتمد اكتمال إنجاز مشروع “رُبى جدة” على مساحة تتجاوز 95 ألف متر مربع ويوفر1250 شقة سكنية، وكذلك مشروع “أعالي الرياض” بمساحة 13 ألف متر مربع يوفر 85 شقة سكنية.

وذكر أن رخص البيع على الخارطة الصادرة من البرنامج شملت 10 رخص لبيع مشاريع تابعة لبرنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، توفر 11.8 ألف وحدة سكنية، و4 رخص لبيع مشاريع صغيرة ومتوسطة تحت الإنشاء، إضافة إلى إصدار 6 رخص لتسويق عدد من المشاريع داخليًا وخارجيًا لعدد 106 آلاف وحدة سكنية و6 موافقات مبدئية يجري استكمال إجراءاتها تمهيدًا لترخيصها.