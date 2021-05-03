“الإذاعة والتلفزيون” تطلق موقعين لقناتي “السعودية” و”sbc”

بلادي – الرياض :

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم (الإثنين)، إطلاق النسخة الجديدة لموقعي قناتي “السعودية” و”sbc”، وذلك ضمن الخدمات الجديدة التي توفرها الهيئة؛ من أجل تقديم إعلام عصري يواكب تطلعات جميع المتابعين.

وأوضحت أن الموقعين الجديدين يعرضان دليلاً لمتابعي القنوات بالبرامج والمسلسلات التي تقدمها الشاشة، مع جدول للعرض ودليل لأوقات العرض، بالإضافة إلى تحديث خبري مستمر عن أهم ضيوف البرامج الحوارية وأهم الأخبار التي تناولتها البرامج والمسلسلات ليتابع المشاهدون المستجدات بشكل دائم.

وأضافت أن الموقعين يضمان أقساماً خاصة بالفيديو جراف والإنفو جراف لأبرز التصريحات الصادرة عن الضيوف والأماكن والموضوعات المنوعة التي تهم القارئ.

وأشارت إلى أن إطلاق الموقعين يأتي تماشياً مع خطتها لتطوير محتوى القنوات والبرامج وجميع وسائل التواصل التابعة لها، مع التركيز على الإعلام المسؤول والعصري الذي يلبي مختلف الاهتمامات والأذواق؛ بما يتواكب مع التطور المتسارع الذي تعيشه المملكة في قطاعاتها كافة توافقاً مع رؤية 2030.