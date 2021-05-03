شرطة مكة تلقي القبض على مواطِنَين سرقا 9 مركبات بجدة

بلادي – الرياض :

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الإثنين)، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية من القبض على مواطِنَين في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبا سرقة (9) مركبات.

وأوضح أن المواطنين ارتكبا جرائم السرقة بذات النمط والسلوك الإجرامي بمواقع مختلفة في محافظة جدة، مشيرا إلى أنه جرى إيقافهما واتُخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.