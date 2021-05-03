طقس الثلاثاء: أمطار غزيرة مصحوبة بزخات برد على بعض المناطق

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الثلاثاء)، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

وأشار المركز إلى احتمالية تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .

ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة، 40 درجة مئوية، فيما تسجل الباحة 15 درجة مئوية، كأدنى درجة.