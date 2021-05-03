ما هو لقب اتخذه حكام المملكة من الاعتزاز بخدمة الحرمين الشريفين؟

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عمر شويل - جدة لقب اتخذه حكام المملكة من الاعتزاز بخدمة الحرمين … وكان أول من اتخذه الملك فهد بن عبد العزيز عام 1986 م حيث أعلن استبدال لقب صاحب الجلالة به.. فما هو هذا اللقب؟، هو سؤال اليوم الاثنين الذي طرحة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية استكمالاً لمسابقة أبو ناصر الرمضانية التي أطلقها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مما أـدى إلى ازدياد معدل البحث عليه، لذلك سنتناول في حيثيات هذا المقال الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل.

ما هو اللقب اتخذه حكام المملكة من الاعتزاز بخدمة الحرمين؟

لقب اتخذه حكام المملكة من الاعتزاز بخدمة الحرمين … وكان أول من اتخذه الملك فهد بن عبد العزيز عام 1986 م حيث أعلن استبدال لقب صاحب الجلالة به.. فما هو هذا اللقب؟

جاء سؤال مسابقة أبو ناصر الرمضانية 1442 على النحو السابق باحثاً عن لقب الملك فهد بن عبد العزيز الذي استبدله بدلاً من لقب صاحب الجلالة، وتسهيلاً على كافة المواطنين فقد قمنا بالإجابة على هذا السؤال واللقب هو “خادم الحرمين الشريفين“.

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز

كان الملك فهد أول من لقب بخادم الحرمين الشريفين وهو لقب اتخذه حكام المملكة من الاعتزاز بخدمة الحرمين الشريفين، لذلك سوف نتطرق لمعرفة ما يميزه عن غيرة من الملوك، ولد الملك “فهد بن عبد العزيز بن آل سعود” بمدينة الرياض في عام 1921م، كانت والدته الأميرة “حصة بنت أحمد السديري” أشهر أميرات المملكة العربية السعودية عمرت كثيراً وتوفيت في عام 1969م، عاش الملك فهد في كنف والدة الملك عبد العزيز بن آل سعود، تلقى تعليمه في كبرى المدارس والمعاهد مما ساعده على النضج المبكر والقدرة على تولي المهام الصعبة.

بعد وفاة الملك فيصل تولى الملك فهد العديد من المناصب الهامة بالسعودية، حيث عُين كوزير للمعارف ووزيراً للداخلية وغيرها من المناصب الكبرى بالمملكة، وبعد وفاة أخيه “الملك خالد بن عبد العزيز” تولى الملك فهد بن عبد العزيز حكم المملكة العربية السعودية في الحادي والعشرون شعبان 1402 هـ الموافق 13 يونيو 1982م.

أُنشئت في عهده الكثير من الوزارات كوزارة الخدمة المدنية ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، كما وجه اهتمامه الكبير إلى تطوير وتجديد الحرمين الشريفين، حيث أمر بتوسعة المسجد الحرام وترميم الكعبة المشرفة وغيرها من التوسيعات، إلى جانب ذلك فقد قام بوضع النظام الرئيسي للحكم أي الدستور الذي تسير علية المملكة العربية السعودية.

شروط وموعد مسابقة أبو ناصر الرمضانية 1442

اشترط المستشار تركي آل الشيخ بعض الشروط الهامة اللازم اتباعها ليتمكن المسابقين من الفوز بجائزة المسابقة والتي تقدر بقيمة 20 ألف ريال سعودي يومياً الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بعد أن يتم الإعلان عن السؤال اليومي في تمام الساعة العاشرة عبر حساب المستشار على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

أن يقوم المتسابق باقتباس سؤال المسابقة ونشرة عبر حسابه الخاص.

الشرط الثاني أن يقوم المتسابق بمتابعة الحساب الشخصي للمستشار بالإضافة إلى متابعة حساب @EhsanSA.

كما يجب على المتسابق نشر إجابة السؤال مقترنة بهاشتاق “مسابقة أبو_ناصر”.

وبذلك نكون قد انتهينا من الإجابة على سؤال اليوم “ما هو لقب الذي اتخذه حكام المملكة من الاعتزاز بخدمة الحرمين” ب إجابة “خادم الحرمين الشريفين”، كما اطلعنا على العديد من المعلومات الهامة التي تخص الملك فهد ملك المملكة العربية السعودية سابقاً، إلى جانب ذلك قمنا بمشاركتكم شروط وموعد مسابقة أبو ناصر الرمضانية 1442، كما جاءت إجابة سؤال مسابقة أمس “من هي أول امرأة حازت على لقب طبيب؟” هي الطبيبة “إليزابيث كلاربيل”، فما عليكم سوى متابعتنا ليصلكم كل جديد.