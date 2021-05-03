نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقدار زكاة الفطر على منصة إحسان وموعد إخراجها وجواز دفعها نقداً والتسجيل كمستفيد لسداد الديون في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقدار زكاة الفطر على منصة إحسان وموعد إخراجها في السعودية حيث يختلف مقدار وقيمة زكاة الفطر من دولة لأخرى، حيث تقدر قيمة زكاة الفطر بمقدار قيمة الصاع من قوت أهل الدولة المعني مواطنها بإخراج زكاة الفطر، هذا وقد أعلنت السعودية عن الحد الأدنى لمقدار زكاة الفطر بالنسبة للشخص الواحد، وذلك بمقدار 25 ريال سعودي، هذا ويفضل أداء زكاة الفطر بمبلغ أكبر من الحد الأدنى الذي أعلنته دار الإفتاء بالمملكة السعودية، ويجوز إخراج زكاة الفطر نقداً، وذلك بدلا من الحبوب، بل أن البعض من العلماء أفتى بترجيح وتفضيل إخراجها نقداً، لأن إخراج زكاة الفطر نقداً ييسر على المحتاجين والفقراء شراء حوائجهم ومتطلباتهم التي يحتاجون إليها بالفعل.

طريقة التسجيل على منصة احسان كمستفيد ومتبرع

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إخراج زكاة الفطر والمال نقداً على منصة احسان بالمملكة السعودية كما يمكن أيضا دفع قيمة زكاة المال وحسابها من خلال حاسبة الزكاة على المنصة، حيث يمكن دفع زكاة المال وزكاة الذهب المُدخر والمستعمل للزينة والذي بلغ نصاب الزكاة، وكذلك يمكن إخراج زكاة الأسهم على منصة إحسان.

زكاة الفطر والمال على منصة احسان الوطنية للتبرعات

ويتم صرف الزكوات في مصارفها الشعرية للمحتاجين من المساكين والفقراء والغارمين وغيرهم من الفئات التي تستحق الزكاة، كذلك يتم تسجيل المحتاجين كمستفيدين لسداد الديون، وخاصة ديون الغارمين من المسجونين والمسجونات، كما يمكن التبرع واستقبال الصدقات على منصة احسان الوطنية للعمل الخيري.

مقدار زكاة الفطر وطريقة إخراجها على منصة احسان الخيرية

وتجدر الإشارة إلى أن منصة احسان الوطنية للأعمال الخيرية أتاحت خدمة دفع زكاة الفطر وكذلك للتبرع من خلال خدمة الرسائل القصيرة، وبذلك يمكن دفع قيمة زكاة الفطر نقدا على المنصة من خلال هاتفك المحمول، وذلك بقيام المواطنين والمُقيمين بإرسال رسالة قصيرة تحتوى على قيمة التبرع بالأرقام فقط، ويتم إرسال الرسائل على رقم 5005، أما عن مقدار زكاة الفطر للعام الحالي فتبلغ وفق دار الإفتاء السعودية 25 ريال كحد أدنى عن كل شخص.

حاسبة زكاة المال على منصة إحسان الخيرية

يعتبر رابط حاسبة الزكاة على منصة إحسان، من الإضافات الهامة التي أتاحتها منصة إحسان للأعمال الخيرية، حيث يمكن من خلال حاسبة الزكاة حساب قيمة زكاة المال والذهب والأسهم والصناديق الاستثمارية، والتي يجب إخراجها عن طريق المنصة، حيث يتم اختيار نوع المال سواء نفدا أو ذهب أو أسهم، ويتم حساب الوعاء الزكوي لهذا المال بدقة وحلال ثواني معدودة من خلال حاسبة الزكاة.

شرح منصة احسان للأعمال الخيرية وأهدافها

الفئات المستفيدة من منصة احسان للأعمال الخيرية

سداد الديون للمعسرين.

المحتاجين لمسكن ملائم.

كفالة الأيام.

الطلاب لاستكمال دراستهم.

علاج الحالات المرضية.

أجراء العمليات جراحية للمحتاجين.

رابط التسجيل على منصة إحسان للعمل الخيري

وللتسجيل على منصة احسان للتبرع والعمل الحيري وإنشاء حساب جديد والاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة يجب اتباع الخطوات التالية:

موعد إخراج زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها نقدا

يحب الإشارة هنا إلى أن موعد إخراج زكاة الفطر والتي يبدأ إخراجها منذ أول يوم من أيام شهر رمضان الكريم، ويستمر إخراجها حتى قبيل صلاة عيد الفطر المبارك، كما يفضل وفق أراء العلماء التعجيل بإخراجها للمحتاجين من الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، ويفضل أخراجها للأقارب من الفقراء لما فيه من صلة رحم، كما يفضل إخراجها نقداً.