نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد رواتب المتقاعدين لشهر شعبان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت الحكومة بالمملكة العربية السعودية موعد رواتب المتقاعدين المتعلقة بشهر شعبان في شهر رمضان المبارك الذي يحتاج الكثير من المصاريف للإنفاق و لشراء مستلزمات رمضان والمكسرات وغيرها وفيما يلي سنتحدث عن مواعيد صرف رواتب المتعاقدين المتعلقة بشهر شعبان 1442 في هذا المقال، تابعونا كي تتمكنوا من معرفة الموعد بالتحديد.

ما هي مواعيد صرف رواتب المتعاقدين لشهر شعبان؟

من المعروف أن رواتب المتعاقدين يتم في المملكة العربية السعودية بشكل شهري في يوم 25 من الشهر الميلادي لكن على الرغم من ذلك يريد المتقاعدين معرفة موعد صرف الرواتب بالتقويم الهجري وكذلك ما الإجراء الذي سيتم اتخاذه إذا كان اليوم المحدد للصرف يوافق يوم جمعة أو سبت أو كم يوم أجازة رسميه بمناسبه وطنية أو دينية، وهل سيتم تغيير مواعيد الصرف إذا كان اليوم المحدد لصرف الراتب يوافق يوم إجازة.

موعد رواتب المتقاعدين شعبان 1442

صرحت الحكومة السعودية رسمياً أن مواعيد صرف رواتب المتقاعدين عن العمل وكذلك الأشخاص أصحاب المعاشات في القطاعات الحكومية هو يوم 25 من شهر 4 عام 2021 م والموافق 13 رمضان 1442 هجرية وذلك لوجود فروق في الأيام بين كل من التقويم الهجري والميلادي.

من الجدير بالذكر أنه سيكون بإمكان المواطنين صرف معاشهم في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لصرف المعاش أي يوم 14 من شهر رمضان المبارك.

موعد صرف رواتب المتعاقدين لهذا الشهر

يجب على المواطنين المستفيدين من أخذ رواتب التقاعد أن يكونوا على معرفة بأن موعد صرف المعاشات والرواتب الخاصة بهم في يوم 25 من كل شهر ميلادي لكن في حال صادف هذا اليوم إجازة رسمية أو عيد أو مناسبة وطنية يتم تأجيل موعد صرف المعاشات والرواتب لحين انتهاء فترة الإجازة الرسمية، خاصة أن الفترة القادمة هي فترة أعياد ومواسم دينية وتحتاج الكثير من المصاريف والأموال.

وهكذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي تحدثنا فيه عن موعد صرف رواتب المتعاقدين بشهر شعبان عام 1442 هجرية وكذلك موعد صرف رواتب المتعاقدين لهذا الشهر بالتفصيل، تابعونا من خلال موقعنا كي تتمكنوا من معرفة كل ما يتعلق برواتب المتقاعدين.