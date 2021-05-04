التسجيل لبرنامج الأمن الصحي للجنسين في التخصصات الملعنة بوزارة الموارد

التسجيل لبرنامج الأمن الصحي للنساء داخل المملكة العربية السعودية في التخصصات التي تم الإعلان عنها بتصريح رسمي اليوم من وزارة الموارد البشرية ويتم التسجيل في البرنامج للجنسين في التخصصات التي تم التصريح بها من الوزارة علي الحساب الخاص بها في منصة تويتر لحساب الوزارة وجاء هذا الإعلان من الوزارة بعد التنسيق مع الأكاديمية الصحية والخاضعة تحت أشراف وزارة الصحة السعودية وهذا لما تم الاتفاق عليه بالعقد الذي تم إبرامه بين الهيئتين وفيما يخص برنامج الأمن الصحي يتم التسجيل عليه من خلال الرابط الرسمي المعلن عنه من الوزارة ويتم بعد التسجيل للجنسين الاستفادة من زيادة المهارات في التخصصات التي يتم التسجيل بها والتي تكون لازمة في البرنامج وذلك من خلال التسجيل من الأمن الصحي تسجيل دخول للموقع الرسمي في القسم الخاص في هيئة التخصصات الصحية .

التسجيل لبرنامج الأمن الصحي وتصريحات الوزارة الخاصة بهذا الشأن

قالت الوزارة في التصريح الرسمي الخاص بها فيما يخص الاستفادة من التسجيل في الأمن الصحي بأن من يقوم بالتسجيل في البرنامج من الجنسين يستفيد من عدة مزايا يتم منحها من وزارة الصحة السعودية لكافة المسجلين ومن ضمن هذه المزايا الحصول علي مكافأة شهرية من الوزارة لكل متدرب وتم تحديد القيمة المالية الشهرية من قبل الوزارة وهذه المنحة الشهرية يتم منحها طوال المدة المحددة في التدريب وليس هذا فقط ولكن هناك أيضاً دعم يتم منحه لكافة المتدربين في البرنامج وأيضاً من ضمن المزايا الأخري التي يتم منحها من هيئة التخصصات الصحية والتي تمثل الوزارة هناك نسبة تصل إلي 80% من قيمة المواصلات التي يتم أنفاقها من أي متدرب يحصل عليها من الوزارة كميزة أضافية يتم تقديمها وذلك للتشجيع من الوزارة علي أن يقوم من يرغب بالتسجيل من الجنسين في البرنامج وتم التصريح من الوزارة أن هناك شروط تم وضعها لكي ما يتم التسجيل في البرنامج وفقاً لضوابط تم وضعها أيضاً من الوزارة بجانب هذه الشروط .

الشروط التي تم وضعها من الوزارة لكي ما يتاح أمام كافة السعوديين التسجيل في البرنامج

قامت الوزارة بوضع عدة شروط لكي ما يتم التسجيل في البرنامج لكافة السعوديين الراغبين في التسجيل وسنتعرف علي هذه الشروط في السطور القادمة كالآتي :-

شرط أساسي لمن يرغب في التسجيل في البرنامج يكون سعودي الجنسية أو خلاف ذلك للأشخاص الذين ينطبق عليهم الشروط الموضوعة التي تخص شروط المواطنة . تم وضع شرط أخر فيما يخص الأشخاص الذين يكونون علي رأس أي عمل داخل السعودية يكون قد مضي علي مدة العمل التي يكون علي رأسها 90 يوماً في التوقيت الخاص بالتسجيل في برنامج الأمن الصحي . الشرط الأخر المصرح به من الوزارة أن يكون الشخص المتقدم للتسجيل في البرنامج أن يكون حاصلاً علي مؤهل البكالوريوس مؤهل البكالوريوس الحاصل عليه الشخص المتقدم في هيئة التخصصات الصحية يكون المؤهل الخاص به في التخصصات النظرية في أقسام الحقوق أو العلوم السياسية . الأقسام الأخري لمؤهل البكالوريوس والتخصصات النظرية الأخري تكون في اللغات والترجمة ، العلوم الاجتماعية ، الآداب ، التربية ، إدارة الأعمال التطبيقية ، علي الرياضة والنشاط البدني وهذه هي التخصصات للتسجيل من خلال رابط التسجيل لبرنامج الأمن الصحي الرسمي الخاص بالوزارة والمرفق في المقال . وللاطلاع علي كافة الشروط والتخصصات الموضحة يمكن تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي ورابطه المرفق بالمقال .

المستندات التي تم طلبها من الوزارة والتي يتم تقديمها في وقت التسجيل

يتم تقديم الشهادة التي تثبت الحصول علي درجة البكالوريوس أو ما يثبت المعادلة للبكالوريوس وذلك في حالة حصول الشخص علي البكالوريوس خارج السعودية .

في حالة حصول الشخص علي أي شهادات خاصة بأي لغة من اللغات يتم تقديم الشهادة في حالة أنها في حوزة المتقدم .

شرط من الشروط الأساسية ليتم قبول الشخص في التسجيل لبرنامج الأمن الصحي أن يقدم كافة المستندات المطلوبة وفي حالة تخلفه في تقديم أي مستند من المستندات يتم أستبعاد الطلب الخاص به .

التسجيل لبرنامج الأمن الصحي وهذا ما جاء من كافة التفاصيل التي تم التصريح بها لكي ما يتم التسجيل في البرنامج وما هي الشروط الخاصة بالتسجيل وما هي المستندات التي تم طلبها من الوزارة وللمزيد من المعلومات يمكنكم الحصول عليها من الرابط الرسمي الخاص بالوزارة والمرفق في المقال والذي من خلاله يتم التعرف علي كافة التفاصيل المرغوب في التعرف عليها كما من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة هناك روابط رسمية داخلها لكل قسم من الأقسام المرغوب التعرف علي محتوياتها .