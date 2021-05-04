فتح باب التسجيل في برنامج الأمن الصحي وإليك شروط القبول والتسجيل

أعلنت الموارد البشرية عن فتح باب التسجيل في برنامج الأمن الصحي بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية. للجنسين ابتداءً من يوم الأحد في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. حيث يهدف البرنامج لتزويد المختصين بمهارات التدريب الأساسية. بجانب أنها يمنح المتقدمين عددًا من المميزات منها مكافأة شهرية طوال مدة التدريب. ودعم لا يقل عن 80% من قيمة الموصلات للمتدرب.

شروط التسجيل والقبول في برنامج الأمن الصحي

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

لا يجوز أن يكون على رأس عمل خلال 90 يومًا

ألا يزيد العمر عن 40 عام

اجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية

أن يكون حاصل على مؤهل دراسي مطلوب ويشمل ( كلية التربية، وكلية الآداب، وكلية اللغات والترجمة، وكلية السياحة والآثار، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الدعوة والإعلام.)

ألا يقل طول المتقدم عن 160 سم.

الوثائق المطلوبة للتقديم

شهادة البكالوريوس

معادلة الشهادة لو كنت حاصلًا عليها من خارج مؤسسات المملكة التعليمية

شهادات اللغة في حالة وجودها.

رابط التسجيل في برنامج الأمن الصحي

علمًا بأن التقديم للبرنامج سوف ينتهي يوم الإثنين الموافق 24-5- 2021. وتبلغ مدة الدراسة 14 يوم وسوف يتم بعدها المفاضلة بين المتقدمين بعد التأكد من صحة المستندات وتوافر جميع الشروط اللازمة للقبول والتسجيل، ويتم قبول المتخرجين الأقدم في سنة التخرج. وكذلك الأعلى من حيث الدرجة التراكمية بالشهادة. ومع اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح ويمكن للجميع ممن يريد التقدم بالبرنامج التسجيل بالتقديم من خلال رابط التسجيل الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية عبر الموقع الرسمي.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أطلقت بوقت سالف بالتعاون مع الهيئة عدد من البرنامج منها برنامج سعي وذلك لتأهيل وتوظيف ذوي الهمم. وأيضًا برنامج الترميز الطبي لمساعدة أطباء الأسنان وفنين رعاية المرضى. وذلك لتحفيز المواطنين للدخول في كافة التخصصات والبرامج المختلفة وفقًا لرؤية 2030 الإصلاحية.