الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1442 وشروط التسجيل في المقطوعة

تعد المساعدة المقطوعة أحد أكبر مساعدات الدعم النقدى فى المملكة العربية السعودية التى يتم صرفها بشكل سنوي للأسر والفئات الغير مؤهلة لتوفير حياة كريمة لأفراد عائلتهم ويتم صرف هذه المساعدة حتى تعين الأسرة على مواكبة الغلاء الاقتصادى وأيضاً السلع الأساسية مما أدى إلى أن كثير من الفئات بدأت بالشكوى من الأسعار لذلك فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية أن تقوم بتوفير مساعدات مالية تحت شروط معينة تقررها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وتم إعتمادها أنها الراعى الرسمى والمسؤول عن هذه المساعدة المقطوعة وتحديد مواعيد صرفها وإيداعها فى البنوك الرسمية لها، تابعونا نوضح لكم الشروط وكافة التفاصيل ونوضح لكم موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي وشروط التسجيل فيها، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

نوضح لكم كافة الشروط اللازمة التى حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للأسر والفئات التى تريد المساعدة المقطوعة، والشروط كالتالي:

أن يكون الأسرة حاملة للجنسية السعودية.

أن يكون رب الأسرة لا يقل عمره عن 35 سنة.

لا يملك رب الأسرة أرض أو عقار .

إذا كان رب الأسرة أو الفرد يعمل يجب أن يكون راتبة لا يزيد عن 2000 ريال سعودى.

ويتم وضع الشروط من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ويتم تغييرها من قبلها أيضاً.

موعد صرف المقطوعة

يسألنا الكثير من موطاني المملكة العربية السعودية ممن تنطبق عليهم شروط المساعدة المقطوعة والمستحقين لها عن الموعد الرسمي لنزول المساعدة المقطوعة، ونوضح لهم حتى الآن أنه لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية حتى الآن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي، وسوف نوضح لكم موعد النزول فور الإعلان عنه على الموقع الرسمي للوزارة أو الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “تويتر”.