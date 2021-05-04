أجدد التحديثات والخدمات بالنسبة لـ “أوبر” في السوق السعودي

شركة أوبر تعلن عن أجدد التحديثات والخدمات التى تقدمها لمنتجاتها في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، حيث قالت الشركة في بيان لها :- “قد انطلقت السفر مع حجز UberX والمطارات حيث أصبحت بعد سنة مليئة بالمتغيرات والكثير من المستجدات كما إن التخطيط المسبق يعني المزيد من راحة البال مع Uber Reserve، حيث يمكنك التخطيط عندما يصل إلي 30 يوماً مقدماُ وهذا كله من خلال كبسة زر وهذا أيضاً بجانب طلب سائقك المفضل ونضمن لك ولمرة واحدة (إنه في حال لم تصل رحلتك في الوقت المحدد كما تريد فسيتم إضافة رصيد Uber Cash إلى حسابك)”.

إطلاق Reserve

كما عملت الشركة على إضافة التالي :- “نحن نعمل على جعل تجربة الحجوزات ميسورة التكلفة بشكل أكبر وهذا عن طريق توسيع ميزة (الحجز) إلي UberX في الكثير من المدن والقرى الأمريكية وكذلك في المزيد من الأماكن على مستوى البلاد خاصة في هذا الصيف وهذا بالأضافة إلى انتعاش السفر، نحن في بداية مرحلة إطلاق Reserve في مدن مثل (باريس ولندن) وهذا بالأضافة إلى أكثر من 20 مطاراً من أكثر مطارات ازدحاماً في البلاد في وقت فيما بعد من هذا العام ومن ضمنهم مطار المملكة العربية السعودية، وكل هذا الكلام فيما معناه إنك ستحصل على العديد من المزايا الإضافية على سبيل المثال (تتبع الرحلة) بحيث تقوم بتنبيه سائقك حول الوصول مبكراً وتأخير الرحلة، وهذا ما يصل إلي 60 دقيقة من وقت الأنتظار بمجرد هبوطك حتى لا تضطر إلي الاستعجال بحيث يكون في إمكانك أن تنزل من الطائرة وأنت على يقين بأن سيارتك في إنتظارك”.

حجز رحلتك بالساعة المحددة

كما إن خدمة Hourly تسمح بحجز رحلتك بالساعة وهذا يعمل على توفير سائقاً واحداً لرحلتك من بدايتها حتي نهايتها وهذا بالأضافة إلى توقفات غير محدودة على طول الطريق وهذا يعتبر خيار مثالي من أجل قضاء احتياجاتك المنزلية والقيام ببعض التسوق وأيضاً مقابلة صديق في الجانب الآخر من المدينة وكل هذا في رحلة واحدة، كما إن هذه الخدمة التي سبق وتم ذكر اسمها تكون متوفرة على كل من Uber Black و كذلك Premier في أكثر من 1000 مدينة وبلدة أمريكية كما أن هذه الخدمة سيتم تقديمها إلى UberX والعديد من المدن الجديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا والهند وكذلك المملكة العربية السعودية في أواخر هذا الصيف.