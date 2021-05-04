معروض طلب الديوان الملكي لسداد قرض بنك التسليف ونموذج لخطاب مكتوب

تقديم طلب الديوان الملكي وطريقة كتابة خطاب يتم إرساله إلى الديوان الملكي لسداد الديون وخاصة قروض بنك التسليف وهو ملجأ للمواطن السعودي يتوجه به إلى جلالة الملك ليتم سداد مبالغ مالية عليه ولا يتمكن من سدادها، ويتم استقبال آلاف الطلبات في كل عام إلى الديوان الملكي السعودي ويتم دراسة جميع الطلبات ويتم الرد عليها في خلال فترة قليلة من الإرسال.

الخدمات الملكية المقدمة للشعب

صيغة كتابة خطاب الديوان الملكي

تعتبر القروض من أكثر ما يثقل كاهل المواطن السعودي وخاصة قروض البنوك، حيث يؤدي تغير الظروف المعيشية والاقتصادية بما يحول دون المقدرة على السداد والوفاء بالدين في الموعد من الأمور الخطيرة، ويؤدي عدم السداد إلى بنك التسليف إلى الحجز على الممتلكات التي يمتلكها المواطن بما يؤدي إلى المزيد من التراجع، كما يتم غيقاف الخدمات المقدمة لمن لديه عدد من الديون إلى عدة جهات لم يتم الوفاء بهان ولذلك يتطلع كل مواطن أن يتم الرد على خطاب إلى الجهات العليا بالمملكة أملا في الرد وتسديد الديون عن المواطن، وقد أتاحت المملكة عدد من المنصات للتواصل المباشر منها “منصة تواصل”، وتكون عناصر الخطاب المقدم كالتالي:

مقدمة عن أهمية المملكة في مساعدة ابنائها.

ثم يتم ذكر سبب إرسال الخطاب.

ثم ذكر الحالة التي يمر بها المواطن.

يقوم المواطن بذكر المبلغ المطلوب السداد عنه.

يتم إنهاء الخطاب بالأمنيات والدعاء.

يقوم صاحب الطلب بكتابة اسمه ورقم الهاتف النقال.

يقوم بكتابة تفاصيل القرض وتقديم المستندات على ما تقدم به.

شكل طلب للديوان الوطني

“الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تحية طيبة وبعد… تفضل بقبول وافر التقديم ثم بعد… السيد خادم الحرمين الشريفين الرجاء تفضل بقبول طلبنا الذي قمنا برفعه لجلالتك للحصول على مساعدة مالية .. سداد سلفة بنكية .. إني لا أملك ما يساعدني على سداد تلك السلفة ولدي ظروفخاصة ” ويتم ذكر الظروف” ولدي اسرة ومصاريف وزوجة وطفل .. وارجو من سيادتك تقبل مساعدتي رزقط الله العون والمساعدة وراحة البال”، ويتم كتابة اسم صاحب الطلب والتوقيع ورقم بطاقة الرقم الوطني ورقم الهاتف والتاريخ.

المستندات الواجب إرسالها لإثبات جدية الطلب طلبات الديوان الملكي صورة بطاقة الهوية الوطنية لصاحب القرض. بيان رسمي بالحالة الاجتماعية بما يثبت ما في الطلب بعض التقارير الطبية الموثقة بالحالة الصحية. نموذج كامل بكل ما يخص القرض نسخة من السجل العائلي. بحث الظروف المعيشية للفرد. يتم إرسال الطلبات إلى الديوان الملكي. يتم دراسة جميع الطلبات وقبول الطلبات في وقت قصير. يخصص ميزانية السداد من الميزانية الخيرية للديوانن الملكي. يكون من حق كل فرد سعودي التقدم بالطلبات.