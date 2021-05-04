قروض السيارات بدون مقدم بنك الراجحي والشروط والمستندات المطلوبة والخطوات

قروض السيارات بدون مقدم الراجحي وأهم الشروط والمستندات المطلوبة والخطوات، فمن المعروف عن بنك الراجحي انه يعتبر من اكبر وأهم البنوك في المملكة العربية انتشارا، فهو يتميز بتقديمه للعديد من الخدمات والمساعدات للمواطنين وكذلك الكثير من أنواع التمويل الشخصي والقروض المختلفة، كما يتميز بكثرة فروعة المنتشرة داخل المملكة بأكملها كما توسعت فروعه لتصل لخارج المملكة أيضا، ومن أهم هذه الخدمات والقروض التي يقدمها الراجحي قروض للسيارات بدون مقدم، فقد يقوم بنك الراجحي بتقديم التسهيلات والقروض للمساعدة في الحصول علي السيارات، وذلك من خلال الاشتراك في برنامج تقسيط السيارات، وهو برنامج قد قام بنك الراجحي بتقديمه من أجل تقسيط السيارات للأفراد إذا كان الفرد موظفا أو يقبض مرتبا ثابتا في هذه الحالة يستطيع الفرد الاشتراك في البرنامج وشراء سيارة وتقسيطها سواء كانت سيارة جديدة أو مستعملة، وسنتعرف اليوم علي أهم مزايا هذا القرض والمستندات المطلوبة للحصول عليه .

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قروض السيارات بدون مقدم الراجحي أهم مزايا القرض

من أهم مزايا هذا القرض انه يتماشى مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ومن أحد المميزات انه يتم تسجيل السيارة باسم العميل ولكن يتم رهنها من قبل البنك حتي تمام سداد المبلغ المطلوب.

من الممكن أن يصل مدة التمويل إلي ثمان سنوات .

مدة الموافقة علي طلب العميل للانضمام إلي برنامج التمويل 24 ساعة فقط.

من الممكن أن يصل مبلغ التمويل من قبل البنك إلي حوالي 60 ألف دينار .

خدمة التمويل متاحة سواء كانت السيارة جديدة أو مستعملة .

أهم المستندات المطلوبة للحصول علي القرض

أولا يجب تسجيل جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة

إحضار بطاقة الهوية.

يجب إحضار كشف حساب أخر 6 أشهر .

كتابة تكلفة السيارة المرغوبة.

قسيمة الراتب التي تخص الموظف.

ومن الممكن أن يقوم البنك بطلب مستندات أخري.

شروط الحصول علي القرض

أولا الشروط بالنسبة للشخص المتقاعد :

أن يكون عمره أقل من 70 عاما .

أن لا يقل الدخل الشخصي عن 1900 ريال سعودي.

ثانيا الشروط بالنسبة للموظف:

أن لا يقل الدخل الشهري له عن 2000 ريال إذا كان يعمل في القطاع العام .

أن لا يقل الدخل الشهري عن 3200 ريال إذا كان يعمل في القطاع الخاص.

أن تكون جهة العمل التي ينتمي إليها معتمدة لدي البنك.

ينبغي أن لا يقل عمرة عن 21 عاما وأن لا يزيد عن 65 عاما حتي دفع أخر قسط للقرض.

أن يكون مر علي تعيينه ثلاثة أشهر إذا كان يعمل في القطاع العام.

يجب أن يكون مر علي تعيينه ستة أشهر إذا كان يعمل في القطاع الخاص.

ثالثا الشروط بالنسبة للمقيم:

ألا يقل الدخل الشهري له عن ألفين ريال سعودي.

ينبغي أن يكون مر 24 شهر علي إقامته داخل المملكة قبل شهر من طلب القرض.

أن يكون قد مر 12 شهر علي عمله في القطاع العام.

أو في حالة العمل في القطاع الخاص يجب أن يكون مر 24 شهر، تعرف أيضا على شروط التمويل العقاري بنك الراجحي لشراء شقة أو شراء أرض

طريقة التقديم للحصول على قروض السيارات بنك الراجحي إلكترونيا