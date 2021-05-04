تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية لطلب الإعانة للأرامل والمطلقات حتي 30 ألف ريال

تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية ، هو منتج تمويلي مقدم من بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية لمساعدة الأرامل والمطلقات علي تحملهم لتكاليف وأعباء الحياة، ويعمل تمويل كنف علي تحقيق الهدف الإستراتيجي الأول لبنك التنمية من حيث تمويل الاحتياجات الأسرية وتقديم قروض اجتماعية ذو أثر إيجابي في مساعدة المواطنون الأشد حاجة لتخفيف الأعباء المثقلة عليهم وتقديم المعونة لهم من خلال السيولة النقدية التي يحتاجونها وبشروط ميسرة وبخطوات سهلة، وفي هذه المقالة سنتناول شروط الحصول علي تمويل كنف بالإضافة الي طريقة التقديم علي إعانة الأرامل والمطلقات تفصيلياً.

تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية

يتميز تمويل كنف بسهولة الحصول عليه للفئة المحتاجة اليه من المطلقات والأرامل حيث أنه لا يشترط أن تكون إعالة الأسرة ولا يشترط تقديم صك إعالة، كما أن رسوم تقديم طلب تمويل كنف مجانية من خلال البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الإجتماعية، ويستغرق وقت الموافقة علي طلب التمويل 10 أيام كحد أقصي، ويصل مبلغ التمويل الي 30 ألف ريال سعودي للمواطنات لتقديم المساعدة اللازمة لهم علي تخطي العقبات المالية التي تقابلهم.

شروط الحصول علي الإعانة من كنف

يتميز هذا التمويل بتيسير الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل وتقتصر شروط الحصول علي تمويل كنف علي الآتي:

أن لا يزيد الدخل الشهري للمطلقة /الأرملة عن 8000 ريال سعودي.

أن لا يقل عمر مقدمي الطلب عن 25 عاماً وأن لا يزيد عن 55 عاماً.

تشمل متطلبات التقديم علي تمويل كنف علي الهوية الوطنية السارية للمواطنة و العنوان الوطني ورقم حساب الايبان ورقم الجوال المسجل في منصة خدمة النفاذ الموحد “ابشر”.

خطوات التقديم علي تمويل كنف للمطلقات والأرامل

قم بالدخول علي الموقع الرسمي لبنك التنمية الإجتماعية ثم اذهب الي صفحة تقديم طلب التمويل .

. قومي بإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد وسيتم التحق من صحة البيانات المدخلة عبر تطابقها مع البيانات الموجودة في مركز المعلومات الوطني.

قومي باستكمال البيانات المطلوبة في نموذج طلب تمويل كنف.

يقوم النظام بتحديد موعداً لإرسال المستندات المطلوبة عبر البريد.

يتم من قبل البنك معالجة طلب التمويل وتحويل مبلغ التمويل لحسابك البنكي.

يتم تحصيل الأقساط من خلال نظام سداد أو بالخصم المباشر من الراتب الحكومي عبر جهة العمل.

يمكنك معرفة خطوات تقديم طلب تمويل كنف تفصيلياً من بنك التنمية الإجتماعية من خلال الصور الموضحة إدناه: