ايداع المساعدة المقطوعة لشهر رمضان موعد صرف الضمان الاجتماعي 1442

المساعدة المقطوعة تزايدت التساؤلات خلال الآونة الحالية عن مواعيد صرف وإيداع المبالغ النقدية الخاصة بمساعدة الضمان الإجتماعي السعودي، وذلك بسبب تأخر وزارة العمل في صرفها للمستحقين، تلك المساعدة هو أحد برامج الدعم النقدي،السعودي الذي يقدم بشكل سنوي للمواطنين السعوديين المستفيدين منه، ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم كافة المعلومات الخاصة بمساعدة الضمان الإجتماعي، فقط تابعونا.

الفئات المستحقة لدعم المساعدة المقطوعة

هناك عدة فئات بعينها هم فقط من لهم حق الصرف منحة مساعدة الضمان الإجتماعي، وتلك الفئات هم:

أسر الشهداء.

أسر محدودي الدخل.

الدرس السجناء.

النساء الأرامل و المطلقات.

كبار السن رجال ونساء.

ذوي الإعاقات.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

من أهم الحق في استحقاق المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة العمل العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الفرد حتى يتمكن من الحصول على دعم المساعدة المقطوعة، وتلك الشروط هي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي أصيل.

أن يكون المتقدم مقيم داخل حدود المملكة.

ألا يكون من أصحاب الأراضي والأملاك.

ألا يكون لديه المتقدم أي سجل تجاري.

إذا كان الفرد متزوج فيجب إلا يزداد راتبه عن ٨ آلاف ريال سعودي فقط.

اذا كان اعزب، فلا يجب أن يزداد راتبه عن ٣آلاف ريال سعودي فقط.

الا يقل عمر الفرد المتقدم عن ٣٥ عام.

طريقة الاستعلام عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة

الآن يمكنكم معرفة مواعيد صرف المساعدة المقطوعة لعام ١٤٤٢ هجرية من خلال اتباع ما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ومن ثم تسجيل الدخول على الرابط.

إدخال رقم الهوية، ورقم الطلب واسم المستفيد كاملًا.

الضغط على ايقونة استعلام.

ومنها أختر مواعيد صرف المساعدة.

بعد ذلك سوف يوفر لك الموقع مواعيد صرف وإيداع المبالغ المالية الخاصة بالمساعدة في الحسابات البنكية للمواطنين.