طريقة التسجيل في الامن الصحي بالسعودية عبر الموقع الرسمي 1442

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عمر شويل - جدة الامن الصحي يفتح باب القبول والتسجيل لكلا الجنسين 2021، هذا ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدما أبرمت اتفاقية مع أكاديمية الصحة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك سعياً منها إلى تأهيل الكثير من المواطنين وتوظيف فئات كثير من المواطنين خاصة ذوي الإعاقة والعاملين على رعاية المرضى وغيرهم من مواطني المملكة العربية السعودية، على أن يتم قبول التقديمات بدءاً من يوم الأحد من شهر مايو لعام 2021 م الموافق 20-9-1442هـ، لذلك سوف نتناول في جوانب هذا المقال الوظائف المطلوبة وشروط وطريقة التسجيل في برنامج الأمن الصحي إلكترونيًا.

برنامج الامن الصحي

برنامج الامن الصحي عبارة عن برنامج قامت “أكاديمية الصحة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية” بإنشائه بهدف تدريب وتأهيل القائمين على هيئة الأمن الصحي سعياً منها إلى تعزيز قوتهم وإنشاء كوادر بشرية قادرة على التعامل مع المرضى وتقديم اكبر قدر ممكن من الرعاية الصحية لكافة المواطنين، مما يساعد على الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت أكاديمية الصحة بتحديد العديد من الأهداف التي ترغب في تحقيقها عن طريق هذا البرنامج، لذلك سنوضح كافة هذه الأهداف والخطط في النقاط التالية:

تعمل الأكاديمية على تدريب وتأهيل المتقدمين ليكونوا على دراية كاملة بكافة الإجراءات الاحترازية التي تساعد على حماية المرضى الموجودين بالمنشأة الصحية.

تهدف إلى تزويد المواطنين الملتحقين بالعديد من المهارات الأساسية التي تؤهلهم إلى توفير بيئة صحية سليمة.

تسعى جاهدة إلى توفير الدعم المهني والعلمي لكافة أعضاء برنامج الامن الصحي.

تقديم العديد من المميزات الهامة كحصول المتدربين على 80% من قيمة المواصلات المالية.

توفير مكافئات شهرية بشكل دوري لتحفيز الملتحقين على العمل بشكل أفضل.

وغيرها من المميزات والخدمات التي تسعي وزارة الموارد البشرية إلى تقديمها لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية، كتقديمها لبرنامج حافز الذي يساعد الآف من المواطنين السعوديين في الحصول على عمل.

وظائف الامن الصحي 1442

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن بدء قبول التقديمات في برنامج الامن الصحي الدفعة الثالثة لكلا الجنسيين (الرجال والنساء) من حملة البكالوريوس في تخصصات عديدة تتمثل في النقاط التالية:

تخصص التربية والعلوم الاجتماعية.

المتخصصين في إدارة الأعمال وإدارة الأعمال التطبيقية.

الآداب واللغات والترجمة والسياحة والآثار.

علم الرياضة والنشاط البدني.

المتخصصين في مجال الإعلام والاتصال.

شروط التسجيل في البرنامج 2021

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط من اللازم توافرها في المواطنين المتقدمين قبل البدء في عملية التسجيل في برنامج الامن الصحي ليتمكن المواطن المتقدم من القبول بسهولة ويسر، وتسهيلاً على سيادتكم فقد قمنا بحصر هذه الشروط في النقاط الآتية:

يشترط حصول المواطن المتقدم بطلب الالتحاق على الجنسية السعودية، كما يمكن لمن ينطبق عليهم شروط المواطنة التقدم بطلب.

ألا يزيد عمر المواطن المتقدم عن أربعين عام.

يجب ألا يكون المواطن الملتحق على رأس العمل خلال الـ 90 يوم الماضيين.

يجب ألا يكون المواطن مسجلاً في التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

ضرورة اجتياز اختبار الفحص الطبي الذي سيخضع له.

لا بد أن يكون طول المتقدم 160 سم أو أكثر (للرجال) أو 155 سم أو أكثر (للنساء).

ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

شرط حصول المواطن على شهادة البكالوريوس في عدة تخصصات تم ذكرها سابقاً.

ضرورة توافر كافة الأوراق والمستندات اللازمة وإرفاقها بملف التقديم.

طريقة التسجيل في برنامج الامن الصحي 1442

قبل البدء في شرح طريقة التسجيل في برنامج الامن الصحي سوف نتعرف على الأوراق والمستندات اللازمة للقبول في البرنامج، لذلك فإن هذه الأوراق والمستندات تتمثل في النقاط الآتية:

لابد من وجود شهادة البكالوريوس أو معادلتها من وزارة التعليم السعودية.

أما في حالة صدور الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية فلابد من وجود سجل الأكاديمي من وزارة التعليم السعودية موضحاً فيه المعدل التراكمي، وفي حالة عدم احتواء الشهادة على المعدل التراكمي فبإمكان المواطن إحضار السجل الأكاديمي.

ضرورة إرفاق شهادة اللغة في حالة حصول المواطن عليها.

في حالة استيفاء هذه الطلبات فأصبح بإمكان أي مواطن التقديم بطلب للالتحاق في البرنامج عن طريق الولوج إلى موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومن ثم القيام بإكمال البيانات المطلوبة وأخيراً يتم الضغط على أيقونة “قدم طلبك الآن“.

وبذلك نكون قد انتهينا من رحلتنا حول برنامج الامن الصحي وأهم أهدافه، كما تطرقنا إلى شرح كافة الشروط اللازم توافرها للالتحاق بالبرنامج، إلى جانب ذلك قمنا بشرح طريقة التسجيل إلكترونيًا.