استخراج نتائج نظام نور برقم الهوية لجميع المراحل التعليمية

نقدم لكم خطوات استخراج نتائج نظام نور برقم الهوية للطلاب بمختلف المراحل التعليمية وبجميع المدن والمحافظات بالمملكة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إتاحة النتائج من خلال البوابة الإلكترونية في ظل الأزمة العالمية التي يمر بها العالم الآن من أزمة فيروسية عالمية اضطرت كافة وزارات التعليم في مختلف أنحاء العالم من إيقاف العمل في المدارس وعملت أن تحل محلها الدراسة الإلكترونية أو ما يطلق عليه التعلم عن بعد، ويتم ذلك من خلال إنشاء العديد من الأنظمة والمنصات التعليمية، التي أصبحت مهمتها أن توفر الخدمات الطلابية وشرح المناهج التعليمية للطلاب، وذلك من المنزل دون الذهاب إلى المدرسة التي من الممكن أن تكون بيئة مناسبة لنشر الفيروس بين الطلاب والمعلمين، وهذا بالفعل ما طبقته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت بتدشين عدة مواقع إلكترونية تعليمية ومن أهم تلك المواقع هو نظام نور التعليمي.

نتائج نظام نور برقم الهوية



يعتبر نظام نور أحد أهم الأنظمة التعليمية في المملكة وله دور واضح في توفير العديد من الخدمات الطلابية للتلاميذ وأولياء الأمور أيضًا، ومن أهم تلك الخدمات ما يلي:

الحصول على نتائج الطلاب والتقييمات الخاصة بهم.

توفير مواعيد الإجازات والاختبارات.

يوفر خريطة تعليمية للعام الدراسي ككل.

توفر مكتبة شاملة من الكتب والمعلومات التي تسهل العملية التعليمية للطلاب.

طريقة الحصول على نتائج الطلاب

قام طلاب المملكة العربية السعودية بأداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي ١٤٤٢ هجرية من خلال منصة مدرستي، والآن يمكنهم الحصول على نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني

تسجيل الدخول.

إدخال اسم التلميذ.

إدخال رقم جلوس التلميذ.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

الضغط على أيقونة إظهار نتائج الطلاب.

ومنها ستكون النتيجة متاحة لك، يمكنك طباعتها من خلال الضغط على أيقونة طباعة.