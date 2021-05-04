نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعيات تقبل زكاة الفطر في السعودية 2021 وقيمة زكاة الفطر 1442 بالريال السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة جمعيات تقبل زكاة الفطر في السعودية 2021 يبحث عنها العديد من اقتراب شهر رمضان 1442 على الانتهاء، ويستعد المسلمون لدفع زكاة الفطر راغبين وصولها لمستحقيها، في موعدها المحدد، فيما يرغب البعض معرفة قيمة زكاة الفطر 1442 بالريال السعودي بدلاً من الصاع، لذا هناك العديد من جميعات تقبل زكاة الفطر في السعودية 2021 وتصرفه في جهاتها الشرعية، وفق ما حددها الله في كتابه العزيز، لاسيما أن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة ويجب على كل مسلم إخراجها.

جمعيات تقبل زكاة الفطر في السعودية 2021

بدأ المقيمين والمواطنين في المملكة يتساءلون عن جمعيات تقبل زكاة الفطر في السعودية 2021 خلال العشر الأواخر من رمضان 1442 حيث أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يمتلك قوت يومه في يوم العيد، وتصرف حسب الصاع الموجود في البلاد، ومع التطورات التى تشهدها البلاد يلجأ الكثيرون إلىجهات متخصصة بالعمل على تنظيم عملية توزيع زكاة الفطر على المستحقين.

تتعدد الجميعات الخيرية في السعودية التى تقبل زكاة الفطر من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ومنها التالي:

جمعية نماء الخيرية

تستقبل زكاة الفطر 2021 من خلال موقعها الإلكتروني أو المقرات الرسمية لها في مدينتي جدة والطائف أوعبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتحويل البنكى لحسابات الجمعية.

جمعية نفع الخيرية في مدينة جدة

تستقبل التبرعات من خلال مقراتها الرسمية أو الدفع الإلكتروني ببطاقات فيزا أو ماستر كارد أو مدى، والتحويل البنكي.

جمعية البر بجدة

تستقبل الزكاة حتى الساعة 10 مساءً آخر يوم من أيام رمضان، ويمكن للمزكي تحويل مبلغ الزكاة للجمعية أونلاين أو على الحساب البنكي.

جمعية البر الأهلية في الرياض

تستقبل الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين من خلال فروع الجمعية المنتشرة في مدينة الرياض.

قيمة زكاة الفطر 1442 بالريال السعودي

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر 1442 بحوالى 25 ريال سعودي بما يعادل 2300 جرام من الأرز و2000 جرام من القمح في هذا العام.