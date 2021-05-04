نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح الطيران السعودي وحقيقة تعليق الرحلات الجوية الدولية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم أخدر تحديثات موعد فتح الطيران السعودي بعد أن تداول البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تشير إلى تعريق الرحلات الجوية سواء بالخروج أو القدوم إلى المملكة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن حقيقة تلك الشائعات والتي انتشرت مؤخرا بعد الموجة الثالثة من الفيروس والذي أصبح ينتشر بسرعة في جميع دول العالم، وكانت المملكة قد قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين وكان من بينها غلق الطيران السعودي للعديد من الدول العربية والغير عربية وذلك لعدم زيادة تفشي الفيروس في المملكة، وتزايدت التساؤلات من قبل العديد من الأفراد العاملين في المملكة عن مواعيد فتح الطيران المدني من مصر إلى السعودية ، وقد غردت هيئة الطيران السعودية خلال الأيام الماضية عبر موقع “تويتر” مما أثار شغف ملايين المتابعين لها حول العالم لمعرفة مواعيد فتح الطيران الخارجي، ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نوفر لكم كافة المعلومات الخاصة بالموضوع.

موعد فتح الطيران السعودي

يتساءل الجميع عن مواعيد فتح الطيران السعودي الخارجي سواء للمواطنين الراغبين في السفر إلى الدول الأخرى أو الوافدون إلى المملكة العربية السعودية ويريد العديد منهم معرفة المواعيد النهائية حتى يتمكنوا من العودة لأعمالهم، كما أن الملايين من الناس يريدون الذهاب إلى مكة لأداء فرائض الحج والعمرة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية بأن الرحلات الجوية سوف تقوم باستئناف العمل من جديد في تاريخ 5 شوال 1442، والذي يوافق يوم 17 مايو 2021 بالتاريخ الميلادي، وإلى الآن لم يصدر أي قرار يخص تغيير الموعد أو تأجيله.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وقفت المملكة العربية السعودية حركة الطيران المدنية بينها وبين ٢٠ دولة حول العالم وذلك محاولة منها من منع تفشي وانتشار المرض داخل حدودها كما حدث في السابق، ومن أهم تلك الدول التي توقف الطيران عنها جمهورية مصر العربية، والإمارات ولبنان وغيرها وذلك بسبب ارتفاع كميات الإصابة بفيروس كورونا داخل تلك الدول، وحددت هيئة الطيران أنه بداية من شهر أيار القادم سوف يتم فتح الطيران من وإلى المملكة ولكن مع وضع عدة شروط سوف نذكرها لكم في السطور المقبلة.