تسجيل الدخول على منصة مدرستي السعودية للتعليم الإلكتروني وخدمات منصة مدرستي التعليمية

منصة مدرستي التعليمية ، فى عصر أصبح التجمع فيه محظورًا والإختلاط مع البشر ممنوع كأحد أهم الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها كافة الحكومات في مختلف دول العالم، الأمر الذي جعل التجميع في الفصول محظورًا الذي أدى بدوره إلى غلق المدارس والاعتماد على التعلم عن بعد كحل بديل لإتمام العملية الدراسية، وراحت أغلب الحكومات لإطلاق مجموعة من المنصات والمواقع التعليمية للربط بينها وبين الطلاب في مختلف الصفوف التعليمية، حيث تقدم لهم من خلال تلك المنصات كافة ما يحتاجونه من مادة علمية ومعلومات خاصة مرتبطة بالعملية التعليمية كما يتم إجراء الامتحانات والاختبارات من خلال تلك المواقع، وهذا ما حذت حذوه وزارة التعليم السعودية حيث دشنت مجموعة من المواقع والمنصات التعليمية لتقدم من خلالها خدمات طلابية وتعليمية، ومن أشهر تلك المنصات تفاعلًا مع الطلاب هى منصة مدرستي.

منصة مدرستي التعليمية

هى منصة دشنتها وزارة التعليم السعودية لتقدم من خلالها لكل الطلاب والطالبات المقيدين بمختلف الصفوف والمراحل التعليمية في كافة المدارس المتاحة داخل المملكة خدمات تعليمية بشكل مجاني دون أى مقابل، وما على الطالب سوى تسجيل الدخول من خلال الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب المتصلة بالإنترنت.

ومن الجدير بالذكر أن المنصة تقدم خدمات تتمثل في:

تسجيل حضور وغياب الطلاب.

توفير فيديوهات لشرح المواد العلمية الخاصة بكافة المناهج التعليمية.

توفير الامتحانات عبر المنصة لمختلف المراحل التعليمية.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي

يمكن للطالب الإستمتاع بالخدمات السابق ذكرها، فما عليه إلا القيام بعملية تسجيل الدخول على الرابط الخاص لمنصة مدرستي من خلال اتباع الخطوات الآتية: