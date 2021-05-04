رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 42 برقم الهوية

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 42، يبحث الكثير من المستفيدين من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن خطوات وطريقة الاستفسار عن أهلية الدفعة الخاصة بشهر مايو الجاري وذلك من أجل القيام بعملية الاستعلام عن نتائج القبول في هذه الدفعة عبر شبكة الأنترنت وأيضاً معرفة تاريخ الإيداع.

أهلية حساب المواطن الدفعة 42

يقدم برنامج حساب المواطن العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع المستفيدين وذلك لأن يساعدهم بشكل كبير علي القيام بعملية الاستفسار عن الأهلية والقيام بتحديث البيانات الشخصية وأيضاً تقديم طلبات الاعتراض علي الدفعات والتقديم علي البرنامج، وذلك من أجل أن يتم تسهيل هذه العمليات علي المواطنين في المملكة في ظل التقدم في التكنولوجيا في الفترة الحالية بالمملكة.

خطوات تحديث حساب المواطن 2021

يجب علي المستفيد أتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تمكنه من القيام بتحديث البيانات الشخصية في حسابة وهي:

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن علي شبكة الأنترنت.

تكتب رقم الهوية الوطنية ثم رقم السر.

بعد ذلك تنقر علي زر الدخول.

اختيار من القائمة الجانبية تحديث البيانات الشخصية.

إدخال كافة البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها.

إدخال عنوان المنزل بالتفصيل.

رفع المرفقات المطلوبة منك.

كتابة رقم حسابك البنكي لاستقبال علية الأموال.

إدخال رقم الهاتف المحمول.

الضغط علي زر التسجيل.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 42

ستقوم الجهات المختصة عن برنامج حساب المواطن بإيداع الدفعة الخاصة بشهر مايو في يوم الأحد الذي يوافق 10 مايو الجاري والذي يوافق بالتقويم الهجري 28 رمضان 1442.

ويستطيع المستفيد الاستفسار عن الأهلية عن طريق القيام بالأتي: