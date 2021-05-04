نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بنك الراجحي للتمويل العقاري والقروض خدمات وعروض مصرف الراجحي في المقال التالي
يقدم بنك الراجحي لعملائه من المواطنين السعودية في سوق العمل السعودي مجموعة من الخيارات أو إدخار أموالهم ترضي كافة العملاء، فضلًا عن تقديمه مجموعة من التمويلات التي تشكل كافة الأنشطة وبصورة كبيرة وبسيطة لا تحتاج إلى كثير من الأوراق والتعقيدات.
تمويل بنك الراجحي
يمكن لأي شخص الحصول على التمويل فور التقديم إليه دون إستغراق وقت طويل، بل أن البنك يقدم خدمة التعامل مع العملاء بشكل إلكتروني حيث يمكن الدخول على موقع البنك وإختيار الخدمات التي يريدها سواء سحب أو إيداع أو تمويل أو شهادات إستثمار أو غير ذلك، ويمكن الحصول على تلك الخدمات من المنزل دون حاجة للذهاب إلى أحد فروع البنك، كما أن البنك يقدم للعملاء عدد من شهادات الاستثمار المختلفة التي تتناسب مع العملاء الأمر الذي جعل بنك الراجحي هو المقصد الأول للتعاملات المالية داخل المملكة وتزايدت أعداد العملاء في السنوات الأخيرة لأضعاف بسبب ما يقدمه من خدمات، بالإضافة إلى أسلوب المعاملات وطريقتها سواء كانت إليكترونية أو عن طريق موظفي البنك في أحد الفروع المنتشرة داخل المملكة.
طريقة الحصول على تمويل بنك الراجحي
يمكن للعميل الحصول على تمويل بنك الراجحي بشكل إلكتروني دون حاجة للذهاب لأحد الفروع وذلك بطريقة بسيطة باتباع الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بينهم مصرف الراجحي.
- إختيار المصرفية الشخصية والضغط عليها.
ومنها اختيار أيقونة التمويل الموجودة في الصفحة.
- ثم بعد ذلك الضغط على كلمة شخصي والدخول منها إلى اختيار التمويل الشخصي المراد الحصول عليه من بين الخيارات المتاحة.
- بعد ذلك ستفتح له صفحة جديدة بها كافة المعلومات الخاصة بالبرنامج الذي يرغب فيه، ويجب الضغط على أيقونة الحاسبة.
- يجب على العميل إدخال البيانات وملء الإستمارة الخاصة به وكافة المعلومات.
الضغط على كلمة أحسب الموجودة أسفل الصفحة.
- ستظهر بعد ذلك كافة التفاصيل على يسار الصفحة، مثل قيمة التمويل والحد الأقصى وقيمة الربح.
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