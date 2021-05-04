رابط الاستعلام عن النتيجة من نظام نور 1442 برقم الهوية

الاستعلام عن النتيجة من نظام نور الإلكتروني تعتبر نتيجة الفصل الدراسي الثاني هي واحدة من ضمن الأشياء التي تدور بشكل كبير في أذهان العديد من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون علي النتيجة الخاصة بهذا الفصل الدراسي حيث إن الموقع يعرض نتائج الطلاب.

الاستعلام عن النتيجة من نظام نور

نظام نور يعتبر هو واحد من ضمن الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتعليم في المملكة العربية السعودية ويستخدم هذا النظام في العديد من الأمور الإدارية حيث يختص موقع نظام نور الإلكتروني في عرض النتائج لجميع المراحل الدراسية وأيضاً يقدم النظام للطالب النسبة مئوية للنجاح في السنة الدراسية للعام.

طريقة تسجيل ولي الأمر في نظام نور

يسمح نظام نور الإلكتروني لكل من أولياء الأمور بالقيام بعملية التسجيل فيه وذلك لأن يستخدمون الخدمات الإلكترونية التي يقدمها ويتم التسجيل في لولي الأمر عبر القيام بالأتي:

زيارة الموقع الرسمي لنظام نور علي الشبكة العنكبوتية.

من صفحة الموقع الرئيسية اختيار تسجيل جديد.

تقوم باختيار نوع الحساب الجديد لولي الأمر.

تقوم بتحديد الجنسية من القائمة الخاصة بالجنسيات.

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة في المكان المخصص لها.

بعد ذلك يجب إن تدخل البيانات الشخصية الخاصة بك.

كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

كتابة رقم السر الخاص بحسابك.

تأكيد رقم السر.

تضغط علي زر التسجيل.

خطوات الاستفسار عن النتيجة من نظام نور

حتي تتمكن من الحصول علي نتائج الطلاب من خلال موقع نظام نور التعليمي يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: