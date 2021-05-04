نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط برنامج دفعات من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية من خلال موقعه الإلكتروني العديد من البرامج التمويلية المختلفة ، ولعل من أبرز هذه المنتجات التمويلية تقسيط برنامج دفعات من بنك الرياض والذي يتيح تقسيط الخدمات والمنتجات المختلفة عبر تمويل شخصي من البنك بدون أي رسوم إدارية أو هامش ربحي ، ويقدم المنتج التمويلي إمكانية شراء المنتجات بمبالغ تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل حتي 200 ألف ريال والتي يمكن سدادها بخطط تقسيط مرنة ، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم مزايا برنامج دفعات والشروط الخاصة بالمنتج التمويلي وكيفية تقديم طلب التمويل ، كما قدمنا لكم من قبل شروط ومزايا تمويل منتج التورق من بنك الرياض.

مميزات تقسيط برنامج دفعات من بنك الرياض

كما قدمنا لكم من قبل مزايا منتج تمويل المرابحة من بنك الرياض ، نقدم لكم في هذه الفقرة مميزات تقسيط برنامج دفعات كالآتي :

المنتج التمويلي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المنتج التمويلي بدون هامش ربحي.

لا يحتاج التمويل أي رسوم إدارية.

يقدم البنك التمويل عن طريق إجراءات سهلة وميسرة.

يقدم البنك إمكانية السداد علي دفعات تبدأ من 6 أشهر وتصل إلي 36 شهر حسب اتفاقية الجهة.

يقدم البنك قيمة تمويلية تبدأ من 5 ألاف ريال وتصل لـ 200 ألف ريال حسب اتفاقية الجهة.

يقدم البنك إعفاء من الأقساط للورثة في حال وفاة صاحب الطلب لا قدر الله.

اشتراطات تقديم طلب التمويل

يقدم بنك الرياض لعملاؤه العديد من القروض التمويلية الشخصية ، ويضع اشتراطات علي طلب تمويل برنامج دفعات كالآتي :

يتاح للعملاء المؤهلين للحصول علي تمويل شخصي أي كان شخصي أو إضافي.

يشترط ألا يقل سن العميل السعودي عن 18 عام.

يشترط ألا يقل سن العميل الأجنبي عن 22 عام.

أقل قيمة نقدية للتمويل 5 آلاف ريال.

يشترط إيداع الراتب لدي بنك الرياض عن طريق نظام سريع.

يشترط أن يكون العميل من احدي هذه الفئات : منسوبي القطاع الحكومي. منسوبي القطاع العسكري. منسوبي القطاع شبه الحكومي. منسوبي الشركات المعتمدة لدي بنك الرياض من القطاع الخاص. العملاء المتقاعدين.



ويمكنكم التعرف علي قائمة الشركات المعتمدة لدي البنك من القطاع الخاص عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك الرياض.

طريقة التقديم للحصول علي التمويل

كما تعرفنا من قبل علي طريقة تقدم طلبات تمويل شخصي للمقيمين من بنك الرياض ، نتعرف علي طريقة تقديم طلب تقسيط دفعات كالآتي :

يتم تعبئة النموذج المتاح لدي المتاجر المشاركة مع البنك في البرنامج دفعات.

يتم تعبئة بيانات العميل ومبلغ المنتج وختمه بختم الشركة المعتمد لدي بنك الرياض.

يتم تقديم النموذج بعد تعبئته وختمه من المتجر للبنك بواسطة العميل.

يتم فحص أحقية العميل في التمويل ونسبة الخصم ومبلغ التمويل ومدته وفق اتفاقية التاجر.

يتسلم العميل نسخة النموذج من البنك ويسلمها للمتجر ويتسلم منتجاته المطلوبة.

وفضلا عن قروض تمويل المتقاعدين من بنك الرياض ، فإنه يطرح قائمة طويلة من المتاجر التي تتيح تقسيط الدفعات.