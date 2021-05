نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان وتبرع وخطوات دفع أموال الزكاة في المقال التالي

بقرب انتهاء رحيل شهر رمضان الشهر الكريم وأيامه الأخيرة تأتي تلقى الزكاة وإيصالها لمستحقيها من أولويات المرحلة، فقد أعلنت منصة إحسان تتيح دفع زكاة الفطر من خلالها في 30 ثانية، وإتاحة إمكانية دفع زكاة الفطر من خلالها، على أن تتكفل بإخراجها في موعدها الشرعي، موضحة أن العملية تستغرق فقط 30 ثانية عبر المنصة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا من خلال هذا المقال خطوات دفع أموال الزكاة من خلال منصة إحسان. خطوات دفع زكاة الفطر عبر منصة إحسان: لتلقي أموال دافعي الزكاة من المواطنين بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال منصة إحسان بعدة خطوات أهمها : الدخول إلى منصة إحسان، ثم اختيار خانة “زكاة الفطر”. اختيار المنطقة الإدارية لإيصال زكاة الفطر فيها. تحديد عدد الأفراد لإخراج زكاة الفطر عنهم. اختر “إخراج زكاتك”. ادفع قيمة زكاة الفطر بطريقة الدفع التي تناسبك. منصة إحسان: ومن الجدير بالذكر أن منصة إحسان منصة خدمية تقدم العديد من الخدمات للفئات المستحقة، حيث يشار إلى أن هناك العديد من الحملات التي تتم من خلال هذه المنصة ومنها الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة العربية السعودية، انطلقت الجمعة 16 إبريل عبر منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، وبحضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال. الحملة مستمرة في رمضان: ونذكر أنه تتعدد الأهداف الخاصة بمنصة إحسان حيث تهدف الحملة الأخيرة إلى القيام بالعمل الخيري حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع تؤكد على استخراج الزكاة في موعدها الشرعي: ومن الجدير بالذكر أن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكد في خطته نحو تنمية المجتمع وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في 2030، أن من أهم المشاريع التي يتم العمل عليها وشبه جاهزة هو إخراج زكاة الفطر في المعاد المحدد لها وفقاً للشرع، وأكد على تكاملية التنسيق بين الوزارة ومجلس الجمعيات الأهلية، وأكد على جاهزية الجمعيات الخيرية في مناطق ومحافظات المملكة لتوزيع الزكاة في موعدها المحدد شرعًا، وذلك بعد إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات ومبادرة زكاتك من بيتك، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أن المملكة لديها منظومة قوية من الجمعيات الأهلية والتي تمثل مؤسسات المجتمع المدني ويُعتمد عليهم وسبق وأن تم الاعتماد عليهم في بدء الجائحة، والآن يتم العمل معهم بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية ومجالس المناطق. الوسوم

