نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص بالمملكة السعودية في المقال التالي

مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين ، من الجنسين الرجال والنساء العاملين بالقطاع الخاص، بالمملكة العربية السعودية، بما فيهم العاملين في خدمة توصيل الطلبات بالمملكة، من خلال طاقات لدعم التوظيف، هو أحدث قرار تم الموافقة عليه، حيث وقع مدير صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، تركي الجعويني، اتفاقية شراكة مع غصاب المنديل، وهو الرئيس التنفيذي لجاهز ، للعمل وفق برنامج دعم التوظيف، والذي يعمل على دعم موظفي القطاع الخاص، والعديد من مهن القطاع الخاص منذ تدشينه، بمنشآته المتنوعة، سواء كان مصنع، أو شركة، أو مؤسسة، أو خدمات تابعة للقطاع الخاص، وفق برامج رؤية المملكة 2030م، والتي تم تدشينها منذ عام 2017م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي فخامة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين وقد صرح تركي الجعويني مدير صندوق تنمية الموارد البشرية، بأن هدف الاتفاقية التي تم توقيعها، هو رفع مستوى التوطين في هذا النشاط، مع إيجاد فرصة عمل جديدة مختلفة، إضافة لأن استمرار صندوق تنمية الموارد البشرية، في دعم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، يعد رفع للقوى الوطنية في سوق العمل، وتنمية للمهارات، بما يضمن النمو الوظيفي والاستدامة، وقد جاء توقيع تلك الاتفاقية تزامنًا مع وجوب التزام المواطن بحمل الجواز الصحي أحدث خدمة بالمملكة، وهو ما يدل على اهتمام المسؤولين والقائمين على شؤون المملكة، والقيادة الرشيدة بكل ما هو في صالح المواطن السعودي. أبرز أهداف برنامج دعم توظيف السعوديين بالمملكة ويذكر أنه منذ تدشين برنامج دعم التوظيف، تحت رعاية صندوق التنمية البشرية هدف، لغرض رفع المهارات، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين في سوق العمل، عاد على المملكة بأن أصبح القطاع الخاص أكثر جاذبية للباحثين عن العمل من مواطني المملكة، لذا فإن أبرز أهداف دعم برنامج التوظيف لخدمة توصيل الطلبات، هي كالتالي: وجود فرصة لدى القطاع الخاص للعاطلين عن العمل، دون التفرقة بين المواطنين

إتاحة فرصة للراغبين في الانتقال من وظيفة إلى أخرى، بالقطاع الخاص.

رفع نسبة التوطين بالقطاع الخاص، والتي مازالت نسبتها ضعيفة مقارنة، بالرغبة في التوظيف بالحكومة.

إذابة الفوارق بين موظف القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بالنسبة لعدد ساعات العمل والدخل والحوافز.

جذب شباب المملكة للتوجه للقطاع الخاص بمؤسساته وشركاته ومصانعه، حيث يعد التوطين واجب وطني على الجميع. نسبة دعم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف للقطاع الخاص ويقوم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، بدعم المنشأة الخاصة سواء كانت شركة أو مصنع أو مؤسسة، والتي تدعم توظيف السعوديين بها لدمج أبناء المملكة بالقطاع الخاص، بدعمها ماديًا بنسبة تبدأ ب 30% من الراتب، وتصل إلى 50% من الراتب، وهو تعويض للمنشأة الموظفة التي تعمل بالمشاركة مع برنامج دعم التوظيف. الوسوم

عمر شويل - جدة

