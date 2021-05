نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق الاستثمارات العامة وظائف شاغرة إدارية لحملة البكالوريوس للجنسين في المقال التالي

صندوق الاستثمارات العامة وظائف شاغرة ، إدارية تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، الموافق 4 من شهر مايو للعام 2021م، الموافق 22 من شهر رمضان للعام 1442هـ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الاستثمارات العامة، بالمملكة العربية السعودية، للعم في مدينة الرياض، لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير، للجنسين رجال ونساء، مع الخبرة، تحت العديد من المسميات الوظيفية، وفق شروط الإعلان للتقديم الإلكتروني لفرص العمل الإدارية الشاغرة، والجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية، يعمل وفق رؤية المملكة 2030م، حيث يتم الاستثمار من خلاله على المدى الطويل الذي يعظم من العوائد المستدامة للمملكة، كما يؤسس ليكون الصندوق الاستثماري المفضل للشراكة على المستوى العالمي، ويعمل على دعم التنمية الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية. صندوق الاستثمارات العامة وظائف شاغرة وعن الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها اليوم، من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وفق برنامج دعم توظيف السعوديين بالمملكة، بالشروط التالي ذكرها، فهي وظائف إدارية تحت المسميات الوظيفية التالية بالترتيب: وظيفة إخصائي الأرشفة الرقمية ، حاصل على بكالوريوس أو دبلوم في أحد التخصصات الإدارية، مع شرط خبرة 3 سنوات في العمل.

طبيعة الوظيفة : وفرصة اعمل الشاغرة، هي القيام إدارة رقمنة السجلات، وصيانتها وفهرستها الرقمية، داخل المكتبة بشكل جيد. وظيفة إخصائي اتصالات ومتابعة ، حاصل على بكالوريوس أو دبلوم في أحد التخصصات الإدارية، مع شرط خبرة 3 سنوات في العمل.

طبيعة الوظيفة : قيام حفظ سجلات كافة المستندات، مع توثيق وفهرسة وحفظ المستندات بشكل صحيح، وضمان الاستعادة في الوقت المطلوب. شروط التقديم في فرص العمل الإدارية في صندوق الاستثمارات السعودي 2021 وعن الشروط العامة، للالتحاق في صندوق الاستثمارات العامة أي وظيفة شاغرة معلن عنها، وفق مستجدات برنامج توطين لتوظيف الشباب السعودي 1442هـ، لابد من توافر الشروط الأساسية التالي ذكرها: على راغبي وراغبات التقدم للوظائف الإدارية الشاغرة، أن يكون سعودي الجنسية كشرط أساسي. شرط أن يكون المتقدم حامل لدرجة البكاوريوس أو الماجستير وفق متطلبات الوظيفة الشاغرة بصندوق الاستثمارات العامة السعودي. على المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدث وكتابة. على المتقدم إجادة التعامل مع كافة برامج الحاسب الآلي، خاصة برامج المايكروسوفت والأوفيس وبرامج الصور. اجتياز اختبار المقابلة الشخصية بنجاح. رابط التقديم في فرص العمل الشاغرة ومعرفة رواتب موظفي صندوق الاستثمارات العامة وعلى راغبي التقدم في فرص العمل الشاغرة، اتباع الخطوات التالية: أولا عليك إرسال السيرة الذاتية الخاصة بك على رابط الوظائف على الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الاستثمارات العامة.

تعبئة كافة البيانات الخاصة بك، في أماكنها الصحيحة وبشكل صحيح.

اتباع الخطوات المطلوبة، وبعد الانتهاء قم بالضغط على أيقونة إرسال. الوسوم

