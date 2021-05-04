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عمر شويل - جدة منصة احسان وخطوات دفع زكاة الفطر والفئات المستفيدة من الدعم الخيري 1442هـ ، تُقدم منصة احسان الخير لأهل الخير من خلال جمع التبرعات من المتبرعين بطريقة تتسم بطابع من الشفافية والنزاهة، تقع هذه المنصة تحت إشراف الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي سدايا، لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا في المملكة وذوي الدخل المحدود لإعانتهم على الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تقع تحت عائلهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

منصة احسان وخطوات دفع زكاة الفطر والفئات المستفيدة من الدعم الخيري 1442هـ

تزايدت عمليات البحث في هذه الأيام عن خطوات دفع زكاة الفطر من خلال منصة احسان ehsan للأعمال الخيرية، وذلك لثقة المواطنين السعوديين في منصة احسان لدورها الريادي في تعزيز الانتماء الوطني و المبادرة الإنسانية في توفير ظروف معيشية وحياتية مناسبة تلائم كافة الاحتياجات الخاصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط بالمملكة.

تتنوع طرق التبرع للحالات المحتاجة ومحدودة الدخل من قِبل المنصة، من خلال طرق ووسائل دفع آمنة و فعالة مما انعكس ذلك على المتبرعين بتسهيل عملية التبرع لهم و للحد من الصِعاب التي يمرون بها أثناء إجراء التحويلات البنكية للجهات غير الربحية بالمملكة.

خطوات دفع زكاة الفطر عبر منصة احسان 1442هـ

تستطيع في أقل من 30 ثانية من من دفع قيمة زكاة الفطر عبر منصة احسان للدعم الخيري في أى وقت، وتتحمل المنصة مسئولية إخراجها عنك في وقتها الشرعي بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، حتى وإن تم دفعها بشكل مبكر بخطوات بسيطة وسهلة.

يتمكن المتبرعون من دفع زكاة الفطر المبارك عبر منصة ehsan للدعم الخيري لهذا العام عن طريق خطوات عدة وهى كما يلي:

الدخول على موقع منصة احسان للأعمال الخيرية.

للأعمال الخيرية. الضغط على أيقونة ادعمها الآن في واجهة المنصة.

حدد المنطقة والعدد المطلوب.

أكمل عملية الدفع.

الفئات المستفيدة من الدعم الخيري لمنصة احسان 1442هـ

تهدف المنصة إلى مساعدة محدودي الدخل والمحتاجين من المواطنين وذلك من خلال توفير كافة المستندات والمعلومات اللازمة للحالات الطارئة والأشد احتياجًا، موضحة فئات معينة لابد من النظر إليها عند القيام بعملية التبرع، ومن هذه الحالات التي تم تحديدها للاستفادة من خدمة الدعم الخيري بالمملكة ما يلي :