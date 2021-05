نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1442 هـ في المقال التالي

برنامج الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1442 هـ ، هو مشروع قومي سكني تدعمه وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية للأسر محدودة الدخل والمُسجلة بالضمان الاجتماعي، ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود المملكة العربية السعودية في توفير حياة معيشية وسكن مناسب للمواطنين السعوديين محدودي الدخل أو ذوي الدخل المنخفض، وتيسيرًا على المواطنين فقد أتاحت الوزارة برامج تكنولوجية مختلفة تُمكن المواطنين من التسجيل في جميع برامج الإسكان بكل سهولة ويسر، ويُعد برنامج الإسكان التنموي أحد أهم هذه البرامج والتي تُمكّن المواطنين ذوي الدخل المنخفض والأمير احتياجًا من الحصول على سكن مناسب لهم وفق شروط معينة قد أعلنت عنها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية. شروط وضوابط برنامج الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1442 هجريًا لقد أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عدة ضوابط وشروط لبرنامج الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الإجتماعي وفيما يلي أهم هذه الشروط تُمنح الوحدات السكنية مقابل إيجار شهري قيمته 200 ريال سعودي للمواطنين الذين لايمتلكون أي دخل مادي سوى الضمان الإجتماعي.

تُمنح الوحدات السكنية مقابل إيجار شهري قيمته 800 ريال سعودي للمواطنين الذين يمتلكون مصدر رزق أخر غير الضمان الإجتماعي.

الأولوية في قبول الطلبات تكون للمواطنين المنتسبين إلى الضمان الإجتماعي وليس لديهم أى مصدر دخل سوى الضمان الإجتماعي.

تقوم وزارة الاسكان بالمملكة العربية السعودية بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين طبقًا للشروط التي وضعتها الوزارة.

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية ولم يحصل على هذه الخدمة من قبل. خطوات التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الإجتماعي الدخول على موقع سكني الإلكتروني والتابع لوزارة الإسكان السعودية.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم الهوية الوطنية، و رقم الجوال، تاريخ الميلاد. و يُعتبر الإسكان التنموي وسيلة تُمكّن الأسر المُستحقة السعودية و المشمولة في الضمان الإجتماعي برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من امتلاك وحدات سكنية لهم حق الانتفاع بها ، وجاء برنامج الإسكان التنموي بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الاهلية المنتشرة في جميع محافظات و مدن المملكة العربية السعودية، و قد شهد برنامج سكني إقبال هائل من المواطنين، فقد بلغت عدد الزيارات لتطبيق سكني خلال شهر ابريل 2021 حوالي نصف مليون زيارة بهدف الاستفادة من خدمات التطبيق. الوسوم

عمر شويل - جدة برنامج الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1442 هـ - ثقفني

error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

function apply_class_exclusion(e) { var my_return = 'No'; var e = e || window.event; // also there is no e.target property in IE. instead IE uses window.event.srcElement var target = e.target || e.srcElement || 'nothing'; if(target.parentElement != null) console.log (target.parentElement.className); var excluded_classes = '' + ''; var class_to_exclude = ""; if(target.parentElement != null) { class_to_exclude = target.className + ' ' + target.parentElement.className || ''; }else{ class_to_exclude = target.className; } var class_to_exclude_array = class_to_exclude.split(" "); console.log (class_to_exclude_array); class_to_exclude_array.forEach(function(item) { if(item != '' && excluded_classes.indexOf(item)>=0) { target.style.cursor = "text"; console.log ('Yes'); my_return = 'Yes'; } }); try { class_to_exclude = target.parentElement.getAttribute('class') || target.parentElement.className || ''; } catch(err) { class_to_exclude = ''; } if(class_to_exclude != '' && excluded_classes.indexOf(class_to_exclude)>=0) { target.style.cursor = "text"; my_return = 'Yes'; } return my_return; }