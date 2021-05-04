نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الفطر للموظفين في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الجميع الإعلان رسميًا عن إجازة عيد الفطر للموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك تزامنًا مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الفضيل وقرب الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، مع العلم أن مواعيد بدء وانتهاء الإجازات تختلف بين القطاع العام والقطاع الخاص، كما تحتلف بناءً على متطلبات العمل داخل كل مؤسسة.

إجازة عيد الفطر للموظفين في الخدمة المدنية

أعلنت وزارة الخدمة الوطنية رسميًا أن إجازات الموظفين والعاملين بها بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الجاري 1442 هـ، وتستمر لمدة إحدى عشر يومًا، على أن تنتهي يوم السادس من شوال.

إجازة عيد الفطر للموظفين في القطاع الخاص

يحصل العاملين في مختلف مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية على إجازة قصيرة مقارنة بموظفي القطاع الحكومي، حيث يبلغ إجمالي عدد أيام الإجازة خمسة أيام فقط، بداية من يوم التاسع وعشرين من رمضان 1442 هـ حتى يوم الثالث من شوال.

موعد إجازة العيد للعاملين بوزارة الصحة السعودية

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية رسميًا عن قرارها بشأن عدم منح إجازة عيد الفطر للعاملين في المستشفيات والمراكز الطبية، وذلك تزامنًا مع تفشي العدوى بفيروس كورونا.

كما منحت حق التصرف للمدراء بمنح إجازة لبعض العاملين مدتها خمسة أيام بما لا يتعارض مع مصلحة المواطنين، أما الموظفين الذين مُنعوا من الإجازة فيتم تعويضهم بأيام أخرى في وقت لاحق بما يتناسب مع متطلبات العمل والظروف العامة.

موعد عيد الفطر المبارك في المملكة

بناءً على الحسابات الفلكية في المملكة العربية السعودية، فإن يوم الخميس الموافق الثالث عشر من مايو الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر استطلاع الهلال يوم الثلاثاء لموافق الحادي عشر من مايو.