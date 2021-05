نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الفطر للبنوك السعودية 1442 وموعد انتهاء الإجازة في المقال التالي

يمنح البنك المركزي في المملكة إجازة عيد الفطر للبنوك السعودية مبكرًا أي قبل انتهاء شهر رمضان الكريم بعدة أيام، علمًا بأن مواعيد بدء الإجازة تختلف من بنك إلى آخر، كما أن هناك بعض الفروع التي تستمر في ممارسة عملها طوال أيام العيد بلا إجازات لخدمة العملاء في المناطق المزدحمة. إجازة عيد الفطر للبنوك السعودية يرجح العلماء أن يوم الخميس الموافق 13 من مايو 2021 الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ويتم التأكد من ذلك والإعلان عنه رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 11 من مايو عند استطلاع رؤية هلال شهر شوال، وبناءً عليه فإن يوم السبت الموافق 15 من مايو هو ثالث أيام عيد الفطر المبارك في جميع الدول العربية. أعلن البنك المركزي السعودي أن يوم 29 من شهر رمصان 1442 هـ الموافق 11 من مايو 2021 م هو بداية الإجازة بالنسبة للبنوك المحلية والأجنبية، على أن تنتهي يوم الاثنين الموافق 17 من مايو الجاري / 5 شوال 1442 هـ، مع العلم أن هناك فروع لا ينطبق عليها قرار الإجازة نظرًا لأهمية عملها خلال أيام العيد، مثل الفروع الموجودة في المطارات، كما أن فروع البنوك في المدينة المنورة ومكة المكرمة تظل تعمل بدون عطلات لخدمة المعتمرين والحجاج في جميع الأوقات. عطلة عيد الأضحى للبنوك في المملكة العربية السعودية تحتفل المملكة العربية السعودية بثلاثة أعياد رسمية فقط لا غير على مدار العام، الأول هو عيد الفطر المبارك، والثاني هو عيد الأضحى، أما الثالث هو اليوم الوطني للمملكة، والجدير بالذكر أن إجازة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي والخاص تبدأ بعد الانتهاء من مزاولة العمل يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021 م، على أن تنتهي يوم السبت الموافق 24 من يوليو 2021 م ويباشر الموظفين أعمالهم بدءٍ من يوم الأحد الموافق 25 يوليو. الوسوم

