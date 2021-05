نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج من خلال منصة أبشر في المقال التالي

طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج من خلال منصة أبشر، بدأت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة بنقل كافة التعاملات الورقية والخدمات الحكومية إلى النظام الإلكتروني الحديث وهذا ما كانت ومازالت تطمح له المملكة، حيث يستطيع جميع المواطنين إتمام كافة التعاملات الحكومية من خلال مجموعة من المواقع الإلكترونية التي تم طرحها داخل المملكة والتي تسعى من خلالها الكثير من الوزارات توفير إمكانيات الخدمات الخاصة بها من خلال الإنترنت، وكذلك من ضمن هذه الخدمات هي طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج أون لاين من خلال موقع أبشر. الخطوات المستخدمة الاستعلام عن تأشيرة الخروج القيام بتسجيل الدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية.

زيارة القائمة التي تخص الجواز.

الضغط على قائمة التأشيرات.

إكمال كافة البيانات التي يتم طرحها من المستخدم من أهمها رقم الإقامة، رقم جواز السفر.

النقر على زر الاستعلام.

ثم ستظهر جميع المعلومات التي تخص التأشيرة الخاص بك و فترة الصلاحية وموعد انتهائها والمغادرة من المملكة السعودية. شروط استخراج تأشيرة نهائية هناك مجموعة من الشروط التي يجب استكمالها من أجل استخراج تأشيرة الخروج النهائي ومن أهم هذه الشروط. سداد كافة الرسوم الخاص بالمخالفات المرورية أو غيرها من المخالفات الأخرى.

كتابة طلب خروج نهائي من خلال الموقع الإلكتروني.

يجب أن يقوم الكفيل بختم هذا الطلب كما يجب تدعيمه بصورة من جواز السفر الخاص بك.

يجب أن يكون كافة المعاملات التي تتم بصحبة الكفيل الخاص بك أو صاحب العمل.

يجب ألا تكون رخصة الإقامة منتهية الصلاحية.

إذا كان العامل يعمل في خدمات الأعمال المنزلية فيجب إحضار إقرار يثبت حصوله على كافة المستحقات الخاصة به.

إذا كان الشخص المتقدم لطلب تأشيرة خروج نهائي مطلق يجب أن تقوم بإرفاق صورة تثبت الطلاق. عواقب تأخير الخروج من القوانين السارية داخل المملكة العربية السعودية في التعامل مع العاملين الأجانب هي ضرورة مغادرة حدود المملكة بعد الانتهاء من صلاحية الإقامة والتي تمتد حتى شهرين، أيضاً يتم توقيع عقوبات على من يتأخر في المغادرة في الأوقات المحددة له وتتمثل غرامات في. عند مخالفة العامل لأول مرة وعدم الخروج من المملكة في الميعاد المحدد يقوم بدفع غرامة تقدر قيمتها 1000 ريال.

اثنين عند المخالفة للمرة الثانية يقوم العميل بدفع غرامة تقدر قيمتها ب 2000 ريال سعودي.

إذا تم وخالف العامل القوانين للمرة الثالثة في تلك الحالة يقوم بدفع غرامة تقدر قيمتها 3000 ريال سعودي.

عمر شويل - جدة

