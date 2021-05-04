نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي والاستعلام عن مبالغ المقطوعة برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي بالمملكة، يبحث دائماً مواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في صرف المساعدة المقطوعة التي يتم صرفها لبعض المواطنين والمواطنات التي تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باختيارهم وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في كل شخص يتقدم للتسجيل، التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي يتطلب أن تكون الأسرة من أحد الأسر التي تعاني من قلة الدخل وتعاني من مشاكل مالية بصفة مستمرة، وتعد مقطوعة الضمان حلاً مثالياً من أحد الحلول التي تقدمها المملكة للوقوف بجانب مواطنيها وتقديم الدعم المالي لهم، وقد أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن صرف مقطوعة الضمان مستمر ولا يتم وقف صرفه إلا لبعض الفترات الزمنية بسبب أولوية المصروفات الخاصة بالمملكة خلال هذه المرحلة لمواجهة تحديات اقتصادية هامة وفق الرؤية الاقتصادية الجديدة للمملكة، وسوف نوضح طريقة التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي بالمملكة.

ضوابط التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية

التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 يتطلب توافر بعض الشروط الخاصة التي يجب توافرها في كل شخص يرغب في الحصول علي المساعدة المقطوعة، ومن هذه الشروط يجب أن يكون الفرد من أسر محدودي الدخل أو يتم من الأسر الأقل دخلاً بالمملكة العربية السعودية بحيث لا يزيد دخل الأسرة عن 2000 ريال سعودي شهرياً.

التسجيل في المساعدة المقطوعة يكون للأولوية لبعض الفئات من المواطنين والمواطنات المقيمين بالمملكة مثل للمطلقات والأرامل، أو لاحد الأسر التي لها أفراد بالسجن وليس لديهم أي عائل أخر، بالإضافة بأنه لا يجوز التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي لمن يمتلك أي سجل تجاري بالمملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي إلكترونياً بالمملكة لجميع المواطنين بالمملكة

التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي يتطلب أولاً أن يكون الراغب في التسجيل تتوافر به شروط التسجيل حتي لا يتم حذف طلبه من التسجيل، فلن يتم الالتفات إلى أي طلبات لم تتوافق بها الشروط المعلنة، ويتم التسجيل في مقطوعة الضمان بالخطوات التالية:

الدخول علي موقع الوزارة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ثم يتم الدخول علي تسجيل جديد بالمقطوعة، ثم يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهوية الوطنية، ثم تكملة جميع البيانات المطلوبة والضغط علي تسجيل الطلب، كما يمكن من خلال موقع وزارة العمل الاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الاجتماعي برقم الطلب الخاص بكل مواطن علي حده أو برقم الهوية الوطنية الخاصة بكل مواطن.

تحديث بيانات مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي

وزارة الموارد البشرية قد ناشدت جميع مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي سواء من الرجال أو النساء، أن يقوموا بتحديث البيانات الإلكترونية للضمان الاجتماعي الخاصة بهم، ويتم تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من خلال خدمة التحديث الإلكتروني للضمان التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني.