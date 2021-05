نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سكني يطلق مخططات جديدة في العلا و عفيف وخطوات تفعيل الحجز الإلكتروني في المقال التالي

برنامج سكني يطلق مخططات جديدة كثيرا ما يطلق برنامج سكنى مخططات للاستفادة من خيار البناء الذاتي وكذلك تملك الأراضي من خلال وزارة الإسكان، كما أن برنامج سكنى يعمل على دعم المواطنين في الحصول على وحدة سكنية، والعيش بكرامة ويمكن التقديم والتسجيل في سكنى والحصول على المنتجات العقارية للمستحقين ويشرف على البرنامج وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، وقد اطلق برنامج سكنى مخططات جديدة للاستفادة من السكن في العلا وعفيف غير وجود منتجات سكنية اخرى مدعومة للمواطنين ويمكن الاستفادة من البرنامج من خلال شروط للتقديم، كما أن وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان تقدم الكثير من المساعدات والخدمات للمواطنين ويمكن معرفة خطوات التسجيل في منصة جود الإسكان 1442 وشروط وخدمات المنصة. برنامج سكني يطلق مخططات جديدة في العلا و عفيف قد اطلق برنامج سكني 5 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المتاحة للحجز فى العلا وعفيف،حيث بذلك يصل إجمالي المُخططات التي تم طرحها عبر سكني إلى 223 مخططا كما أن يستمر البرنامج في طرح الكثير من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح إلكترونيا للحجز ضمن إجراءات بسيطة ويتيح الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات واستكمال كافة الإجراءات من خلال الموقع الالكتروانى. خطوات تفعيل الحجز الإلكتروني قد اطلق سكنى مخططات متنوعة بين محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة هي المحاش الشمالي والميدان و”و/834″ و”و/930 وغيرها ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض وهى مخطط صوية، وقد أتاح برنامج سكنى اختيار مخططات السكن وتفعيل الحجز إلكتروني كالاتي: الدخول إلى وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان. ثم الدخول إلى صفحة الحلول السكنية. الضغط على خيار منتج الأراضي السكنية. وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم. والضغط على بحث. والجدير بالذكر سوف يتم أصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات، ويمكن توقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع عبر التطبيق الالكتروانى غير أيضا خدمة اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي “البناء الذاتي” وإصدار رخص البناء إلكترونياً، ويمكن برنامج سكنى المواطنين الحصول على السكن الملائم لرفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان. الوسوم

عمر شويل - جدة برنامج سكني يطلق مخططات جديدة في العلا و عفيف وخطوات تفعيل الحجز الإلكتروني - ثقفني

error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

function apply_class_exclusion(e) { var my_return = 'No'; var e = e || window.event; // also there is no e.target property in IE. instead IE uses window.event.srcElement var target = e.target || e.srcElement || 'nothing'; if(target.parentElement != null) console.log (target.parentElement.className); var excluded_classes = '' + ''; var class_to_exclude = ""; if(target.parentElement != null) { class_to_exclude = target.className + ' ' + target.parentElement.className || ''; }else{ class_to_exclude = target.className; } var class_to_exclude_array = class_to_exclude.split(" "); console.log (class_to_exclude_array); class_to_exclude_array.forEach(function(item) { if(item != '' && excluded_classes.indexOf(item)>=0) { target.style.cursor = "text"; console.log ('Yes'); my_return = 'Yes'; } }); try { class_to_exclude = target.parentElement.getAttribute('class') || target.parentElement.className || ''; } catch(err) { class_to_exclude = ''; } if(class_to_exclude != '' && excluded_classes.indexOf(class_to_exclude)>=0) { target.style.cursor = "text"; my_return = 'Yes'; } return my_return; }