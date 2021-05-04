تقنية البنات بالاحساء تطلق الندوة الافتراضية بعنوان ” تطبيقات مهارات القرن 21 في العمليه التدريبية “

علي بن زيد – الاحساء

برعاية الاداره العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، اطلقت الكلية التقنية للبنات بالاحساء يوم الاثنين الموافق 21/9/1442 الندوه الافتراضية بعنوان ” تطبيقات مهارات القرن الحادي والعشرين في العمليه التدريبيه “، والتي استهدفت عميدات ووكيلات كذلك مدربات المنشآت التدريبية، قدمتها نخبة من المدربات وأعضاء هيئة التدريس من جامعة الملك فيصل بهدف اثراء المستفيدات بمجموعة من المهارات الداعمة للعملية التدريبية بحيث تتلاءم المخرجات بمتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال مناقشة عددا من المحاور منها: تطبيق مهارات المستقبل في الاساليب التدريبية والمشاريع التدريبية وكذلك تطبيقها في مرحلة التدريب التعاوني.

هذا وقد افتتحت الندوة بكلمة نائبة مساعدة مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية الاستاذه فاطمة الغامدي والتي افادت بأن الندوة تعكس دور الكلية وحرصها صقل المهارات إيمانًا من الكلية بمسؤوليتها تجاه متدرباتها وخريجاتها.

بدورها اشارت وكيلة شؤون التدريب بالكلية الاستاذه هبه الحمام بأن الندوة تأتي تزامنًا مع التطورات التي يشهدها القرن 21من تسارع في التطور في مجال المعرفة مما أدى إلى ظهور أنماط حديثة من المهارات تحتاج المتدربات إلى اكتسابها بهدف الموائمة بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل.

كما أكدت الحمام ان الندوة حرصت تغطية اغلب مهارات القرن ٢١ من خلال استعراض عينه من التجارب في توظيف تلك المهارات و آلية العمل ونتائج تلك التجارب.