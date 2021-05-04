نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الملك فهد الأمنية 1442 وتخرج دفعة جديدة من رجال الأمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلية الملك فهد الأمنية هي احدي الكليات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية و يكون الطالب حاصلاً علي بكالوريوس العلوم الأمنية و بعد التخرج منها يمكن لجميع الخريجين العمل في كافة اجهز الشرطة و في الداخلية في مختلف مدن و مناطق المملكة العربية السعودية و قد أعلنت الكلية عن فتح باب القبول في الكلية للطلاب الجامعيين للالتحاق بدوره تأهيل الضباط الجامعيين لخدمة الوطن في القطاعات الأمنية بعد التخرج من الجامعة و ذلك بالتزامن مع إعلان الكلية عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات و الكليات المختلفة و أوضحت كليه الملك فهد الأمنية أن القبول سيكون وفقاً للتخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في القطاعات الأمنية ، و قد فتح باب التقديم يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر يونيو للعام الحالي 2020 و الموافق 18 من شهر شوال للعام الحالي 1441 هجرياً علي أن ينتهي التقديم يوم الثلاثاء الموافق 16 من يونيو للعام الحالي 2020 و الموافق 24 من شهر شوال 1441 هجرياً .

كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1442 و شروط الالتحاق بها

من خلال المقال يمكنك التعرف علي شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية، أما عن شروط الالتحاق بكلية الملك فهد فهي كالتالي:

يجب أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية.

يجب ألا يتجاوز سن الطالب عند التقدم عن 27 عاماً ألا في حاله التخصصات الطبية.

يشترط أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

يشترط النجاح في كل اختبارات كليه الملك فهد الأمنية 1442 و تضمن تلك الاختبارات اختبارات صحية واختبارات بدنية و اختبارات تحريرية كذلك النجاح في المقابلة الشخصية.

أن يكون الطالب المتقدم خريج احدي الكليات المعترف بها.

شرط أساسي ألا يكون الطالب المتقدم قد تزوج من أجنبية سابقاً.

كليه الملك فهد الأمنية وطريقه التسجيل والتقديم بها

و هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها المتقدمين للالتحاق بكليه الملك فهد الأمنية و من أهم الشروط للقبول بالكلية هي كالتالي:

علي المتقدم الدخول إلي كليه الملك فهد الأمنية من خلال الموق الرسمي الخاص بها من هنا .

الضغط علي تسجيل طلب جديد.

اختيار التسجيل في برنامج ” خريجي الجامعات”.

كتابة كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح و التأكد من صحتها .

ارفاق كل المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة للتقديم في كليه الملك فهد.

الضغط علي “حفظ الطلب “.

التخصصات المطلوبة في كليه الملك فهد الأمنية 1442 هجرية

ويمكنك من خلال المقال التعرف علي شروط الالتحاق بكلية الأمير سلطان العسكرية والعلوم الصحية، أما عن التخصصات المطلوبة فقد أشارت كليه الملك فهد الأمنية بانها تقوم بتوفير عدد كبير من التخصصات أمام الطلاب الراغبين في التقديم في الكلية مما يجعل أعداد المتقدمين في الجامعة متزايد بشكل كبير و ملحوظ للتسجيل و التقديم في جامعة الملك فهد الأمنية و قد أوضحت الكلية أن بها التخصصات الأتية:

التخصصات الطبية.

التخصصات الصحية لغير الأطباء.

تخصصات الترجمة .

تخصصات الهندسة بمختلف أنوعها.

تخصصات الشريعة الإسلامية.

تخصصات الإعلام.

تخصصات الآداب و التربية.

وقد قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إلي أن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة التأهيل الضباط الجامعيين رقم 50 في كلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي الحالي 1442 هجرية 2020 ميلادية، كما قامت الإدارة العامة للقبول المركزي انه علي الطلبة المتقدمين إلي الكلية الدخول علي الموقع الالكتروني الخاص بمنصة أبشر للتوظيف بوزارة الداخلية.

تخرج الدفعة 50 من خريجي كلية الملك فهد

يوم أمس قد تم تخرج دفعة جديدة من رجال الأمن من الضباط الجامعيين ” الدفعة 50″، كما تم تخرج الدفعة 63 من طلاب حاملي شهادة البكالوريوس، كما تم تخرج الدفعة التاسعة والدفعة العاشرة من برنامج التدريب الأمني، وقد قام مدير عام لجامعة بإلقاء كلمة تهنئية للطلاب بمناسبة التخرج ودعي لجميع الخريجين بالتوفيق.