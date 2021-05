نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على قرض شخصي بدون كفيل من بنك الراجحي بالسعودية في المقال التالي

قرض شخصي بدون كفيل، يقدم بنك الراجحي بالسعودية العديد من الخدمات المالية للمواطنين والمقيمين أيضاً، من ضمن تلك الخدمات القروض الشخصية التي يبحث عنها الجميع، فالبنك يقدم للمواطن السعودي إمكانية الاستفادة بالقروض الشخصية بدون الحاجة للكفيل، وذلك ما هو متوفر أيضاً للأخوة الوافدين ولكن بشروط ومعايير تم وضعها بمعرفت البنك، ويمكن الآن التقدم للحصول على تلك القروض من خلال الموقع الرسمي لبنك الراجحي السعودي. مميزات الحصول على قرض شخصي بدون كفيل من بنك الراجحي يمكن الآن الاستفادة من القروض الشخصية من بنك الراجحي وبدون الحاجة لكفيل مع إمكانية لتقسيط المريح، وذلك بسهولة ويسر مع الاستفادة بتلك الامتيازات: يقدم البنك قروض مالية تصل قيمتها حتى خمسون آلاف ريال. يعطى البنك قروض ثلاثون ضعف الراتب للموظف فى القطاع العام. يعطى البنك قروض خمسة وعشرون ضعف راتب الموظف بالقطاع الخاص. يعطى البنك قروض للمواطنين تتناسب مع أحكام الشريعة الأسلامية. إمكانية التقدم للحصول على القرض بسهولة ويسر عبر الموقع الرسمي لبنك الراجحي. بنك الراجحي يمنح قروض للمواطنين بدون الحاجة للكفيل. شروط الحصول على قرض شخصي من بنك الراجحي ألا يقل مدة العمل فى القطاع العام للمستفيد من القرض عن ثلاثة أشهر.

ألا يقل فترة العمل للمستفيد من القرض فى القطاع الخاص عن ستة أشهر.

ألا يقل صافي الدخل عن 3000 ريال فى القطاع العام.

ألا يقل صافي الدخل للعاملين في القطاع الخاص عن 4000 ريال. المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي بدون كفيل هوية الأحوال المدنية. كشف حساب بنكي لأخر ستة أشهر من تاريخ العمل. صندوق بريد أو رمز البريد الخاص بالعميل. إثبات سكن للعميل وفاتورة كهرباء ومياة. إرفاق قسيمة الراتب الخاص بالعميل. تعهد العميل بتحويل راتبه للبنك لتسديد قيمة أقساط البنك. طريقة التقدم على قرض بدون كفيل من بنك الراجحي الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي.

تسجيل البيانات المطلوبة من العميل.

التواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء ببنك الراجحي لإتمام عملية التسجيل بنجاح، والتعرف على الخطوات التالية للحصول على القرض وطريقة التسديد للأقساط. الوسوم

عمر شويل - جدة أحصل على قرض شخصي بدون كفيل من بنك الراجحي بالسعودية - ثقفني

error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

function apply_class_exclusion(e) { var my_return = 'No'; var e = e || window.event; // also there is no e.target property in IE. instead IE uses window.event.srcElement var target = e.target || e.srcElement || 'nothing'; if(target.parentElement != null) console.log (target.parentElement.className); var excluded_classes = '' + ''; var class_to_exclude = ""; if(target.parentElement != null) { class_to_exclude = target.className + ' ' + target.parentElement.className || ''; }else{ class_to_exclude = target.className; } var class_to_exclude_array = class_to_exclude.split(" "); console.log (class_to_exclude_array); class_to_exclude_array.forEach(function(item) { if(item != '' && excluded_classes.indexOf(item)>=0) { target.style.cursor = "text"; console.log ('Yes'); my_return = 'Yes'; } }); try { class_to_exclude = target.parentElement.getAttribute('class') || target.parentElement.className || ''; } catch(err) { class_to_exclude = ''; } if(class_to_exclude != '' && excluded_classes.indexOf(class_to_exclude)>=0) { target.style.cursor = "text"; my_return = 'Yes'; } return my_return; }